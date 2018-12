Tako se obnaša čustveno zrel moški

Če ne veste, ali je vaš partner čustveno zrela oseba, lahko to odkrijete s pomočjo preprostega testa. Ne izogiba se težavam Pred njimi ne beži, jih ne pometa pod preprogo, prevzame svoj del odgovornosti in jih rešuje po svojih najboljših močeh, če jih ne zmore premagati sam, pa poišče primerno pomoč. Ne kritizira To ne pomeni, da molči, kadar mu kaj ni všeč, ve pa, kdaj je kritika potrebna in utemeljena in kdaj je povsem odveč, pa naj gre za vaša dejanja, besede, videz, načrte, delo ali pričakovanja. Izraža svoja čustva Zrel moški se zaveda, da izražanje čustev ni znak šibkosti, temveč moči. Zato ga ni strah pokazati, kdaj je vesel, žalosten, razočaran, jezen, prestrašen ali v dvomih. Ob njem se počutite cenjeni Prijatelji in družina so zanj pomembni, a pomembni ste tudi vi, zato vas vključi v odnose, v katere je bil vpet, preden vas je spoznal. Občutek imate, da vas tudi tedaj, ko ste z njegovo družino in prijatelji, ceni ter vas postavlja na mesto, ki si ga v njegovem življenju zaslužite. Spoštuje vas Obstaja veliko načinov, s katerimi vam kaže, da vas spoštuje: upošteva vaše mnenje, obravnava vas kot sebi enakovredno in vas nikoli ne žali ter do vas ni ne psihično ne fizično nasilen. Ima zdrav odnos z materjo Zrel moški vedno najde čas tudi za svoje starše, jih ceni, spoštuje, ne dopušča pa, da bi s svojimi mnenji in predlogi vplivali na vajino zvezo. Načrtuje prihodnost Zrel moški ne razmišlja zgolj o trenutku, v katerem živi, temveč je njegov pogled uprt v prihodnost. On ve, da so načrti v sedanjosti pomembni za kakovostno življenje čez pet ali deset let, zato ničesar ne prepušča naključju.