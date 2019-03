Tako lahko zaradi ljubezni izgubite prijatelje

Vsi odnosi, v katere smo v življenju vpeti, so pomembni. Čeprav je včasih težko najti pravo ravnovesje med intimnim razmerjem in prijateljstvom, je kljub srečni zvezi treba gojiti in negovati tudi to. S čim pa zaljubljenci največkrat ogrožajo prijateljske vezi? Da bi čim več časa preživeli s partnerjem, se odpovedujejo druženje s prijatelji Lahko se to zgodi enkrat, dvakrat, lahko imate tehten razlog, a če boste vedno znova zavračali povabila prijateljev, bodo ti užaljeni in sčasoma se ne bodo več trudili, da bi vas zvabili iz cone ugodja, vi pa boste izgubljali ljudi, ki vas imajo sicer radi, le ni jim všeč, da jih zaradi ljubezni povsem zapostavljate. V družbi prijateljev govorijo le o svojem razmerju Seveda ni nič narobe, če kdaj beseda nanese na to, kako čudovit je vaš dragi in kako lepo se imata skupaj, a vse ima svoje meje. To ne more biti edina tema, ki vas tedaj, ko se družite s prijatelji, zanima in o kateri lahko govorite. Med druženjem s prijatelji niso pri stvari Ko se končno dobite s prijatelji, jim namenite vso pozornost in ne razmišljajte o tem, kdo vas čaka doma. Pozabite na telefon, ne pošiljajte partnerju sporočil, ga ne kličite in ne dovolite, da bi vas kar naprej klical on. Zanj si boste vzeli čas tedaj, ko se boste od prijateljev poslovili. Partnerju dovolijo, da jim omejuje stike s prijatelji Namera parterja, da bi vas ločil od družine in prijateljev, je povsem nesprejemljiva. Gre za manipulacijo, s katero vas poskuša privezati nase, in tega nikoli ne bi smeli dopustiti. Ne glede na to, kako svoje početje utemeljuje in opravičuje. Partner je ljubosumen na prijatelje Vsak, še tako srečno zaljubljen, potrebuje tudi krog ljudi zunaj zveze. Če vaš dragi tega ne dojema, se ne uklanjajte njegovim željam, da bi se družili le z njim, temveč raje poiščite nekoga, ki bo cenil tako vas kot vaše prijatelje in mu druženje z njimi ne bo predstavljalo nobene težave ter v njem ne bo vzbujalo ljubosumja.