Tako govorijo srečni pari

Kakšno mnenje imate o dveh zaljubljencih, ki o sebi govorita v dvojini? Saj veste, kadar razpravljata o tem, kaj načrtujeta, kaj sta storila in celo kako razmišljata, vedno pravita midva. Se vam zdita nadležna ali to počnete tudi sami? Če velja slednje, sta s partnerjem na dobri poti do uspešne zveze. Strokovnjaki z univerze Kalifornija trdijo, da so pari, ki uporabljajo dvojino, srečnejši od tistih, ki sebe vselej dojemajo kot dve ločeni osebi. Velik vzorec, zgovorni rezultati Znanstveniki so svojo trditev dokazali z analizo 30 ločenih raziskav, v katerih je skupno sodelovalo več kot 50.000 posameznikov. Avtorji so v svoji poizvedbi ocenjevali njihove odnose, stopnjo sreče in psihično zdravje. Izkazalo se je, da identificiranje z midva pozitivno vpliva na vse te vidike in vodi v srečnejšo zvezo. »Govorjenje v dvojini spodbudno vpliva na vse ravni intimne zveze v vseh starostnih skupinah,« je povedal Alexander Karan, eden od izvajalcev študije. Vzrok ali posledica? Seveda se ob tem pojavlja vprašanje: ali srečni pari povsem spontano in naravno uporabljajo dvojino ali uporaba te pozitivno vpliva na zvezo. »Menimo, da gre povezava v obe smeri,« je povedal Karan. »Slišati sebe ali partnerja, kako preraste svojo individualnost in nase gleda kot na del celote, zagotavlja občutek tesnejše povezave in večje pripadnosti, kar je pogoj za srečnejšo zvezo ne glede na to, ali je uporaba dvojine vzrok ali posledica.«