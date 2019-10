Stvari, ki jih moški ne prenesejo v postelji

Moški vedno znova dokazujejo, da so lahko bolj prefinjeni od žensk, in tukaj je seznam stvari, ki ubijajo njihov libido v postelji. Ugašanje luči Moški radi gledajo in vidijo stvari med seksom, zato niso preveč srečni, če jih njihova izbranka prepusti temi. Nekaj je lahko prepuščeno domišljiji, vendar ne vse. Brez stokanja Kadar se ženska ne premika in ne stoka od užitka med seksom ali pa hlini užitek, moški vejo, da je nekaj narobe, zdaj je samo še vprašanje, kako to popraviti. Perilo starih mam Perilo starih mam ali perilo, na katerem so narisani junaki iz risank, ne spada v spalnico. Moški cenijo, če se ženska zanje lepo obleče. Varanje Ko prizna, da je varala v prejšnjih zvezah, se moški notranji mir neha. Morda za vedno. Pozornost Če se zna za nekaj ur odpovedati telefonu in posvetiti samo moškemu, je na dobri poti, da bo ta odnos obstal. Pozornost, tudi če je kratka, da je le intenzivna, šteje. Hišni ljubljenčki v spalnici Nekateri ljudje spijo s hišnimi ljubljenčki v spalnici, drugi so do tega precej zadržani. Raziskave kažejo, da moški in ženske enako negativno odreagirajo na hišne ljubljenčke v spalnici, v več kot polovici primerov jih tam ne želijo videti. Moški so pogosto zelo ljubosumni nanje, ker jim kradejo pozornost. Slaba osebna higiena Moški povezujejo ženske z lepoto, dišavami, čistočo. In osebna higiena je stvar, ki jo od njih na visokem nivoju pričakuje večina moški, tudi če tega ne želijo priznati. Vsiljivost Kot imajo moški radi pozornost, toliko imajo radi tudi svoj mir in čas zase, običajno s prijatelji. Ženske, ki ne živijo svojega življenja, ampak kar naprej čakajo nanj, da ga bo osmislil, so naporne. Pomanjkanje samozavesti Moški, ki si je izbral svojo žensko, je prepričan, da je najboljša na svetu, zato ne razume kritik, ki jih izreče na račun svojega telesa. Lahko je celo užaljen, saj to žali njegov dober okus.