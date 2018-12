Štirje preprosti nasveti za boljšo masturbacijo

Ženska masturbacija že dolgo ni več tabu in prav je tako. Nobenega dvoma ni, da pripomore k boljšemu poznavanju telesa in s tem k boljši spolnosti v dvoje. Kako pa še izboljšati samozadovoljevanje, ki pozitivno vpliva na libido? Uporabite lubrikant Ne glede na to, da je vaša nožnica med soliranjem dovolj vlažna, lubrikant prinaša drugačne občutke in zadeva bo z njim še zabavnejša. Sprostite se Vzemite si čas zase, poskrbite, da vas nihče ne bo motil, izklopite telefon, preprečite druge motnje in se sprostite. Z malo primerne glasbe bo vse še boljše, predvsem pa ne hitite. Vzemite si toliko časa, kolikor ga potrebujete. Bodite domiselni Masturbacija bo zabavnejša, če ji boste dodali stimulacijo različnih erogenih con na telesu, preizkušali nove prijeme, načine stimulacije in hitrosti draženja, pomagajte si z vizualnimi ali miselnimi stimulacijami, skratka dogajanje popestrite, kar je ključ do kakovostne spolnosti tedaj, ko ste sami ali v dvoje. Omislite si igračke Eden od načinov za popestritev samozadovoljevanja je uporaba spolnih igračk. Potem ko z roko dobro spoznate svoje telo, to nadgradite še z vibratorjem ali drugim pripomočkom.