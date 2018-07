Število nekdanjih spolnih partnerjev je še vedno tabu. Zlasti ženske raje kakšnega odvzamejo, kot bi priznale, s koliko moškimi so končale med rjuhami. Prav temu so se posvetili v anketi spletnega portala Superdrug Online Doc. Z njo so želeli odkriti idealno, sprejemljivo in nesprejemljivo število nekdanjih ljubimcev. 14 menda še ni promiskuitetno Rezultati so bili dokaj presenetljivi: v resnici tudi moški niso pošteni glede števila nekdanjih ljubic. Da, radi ga nekoliko oklestijo. Imata pa glede zgornje meje oba spola dokaj podobne kriterije: Ženske so namreč povedale, da je število bivših, ki je še sprejemljivo, 15, moški se ustavijo pri številu 14. Če je bivših več, je že nevarnost označbe 'promiskuitetno'. Skromne izkušnje prav tako odvračajo So pa tako one kot tudi oni povedali, da je idealno število sedem. Kajti tudi premalo ni dobro: moški, ki je imel le dve ali tri ljubimke, in ženska, ki je posteljo grela samo enemu ali dvema, sta v očeh nasprotnega spola videti neizkušena in konservativna.