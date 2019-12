Spremembe v seksu, ki vas čakajo po štiridesetem

Z leti se telo spreminja, spreminja se tudi spolno življenje. Potem ko na torti ugasne 40 svečk, se vanj prikradejo spremembe, na katere je dobro biti pripravljen. Katere so najočitnejše? Manjša spolna sla Po 40. se začne spreminjati ravnovesje spolnih hormonov v telesu, kar med drugim vpliva tudi na spolno slo. Povedano drugače: libido je manjši, vzburjenost nastopi težje in pogosteje je prisotna suhost vaginalnih sten. To seveda ne pomeni, da se seks povsem umakne iz življenja, nasprotno. Več kot priporočljiva pa je uporaba lubrikanta in seveda pogovor s partnerjem o telesnih spremembah ter njihovih vplivih na spolnost. Manjša možnost za spočetje novega življenje Starejša kot je ženska, manjša je kakovost njenih jajčnih celic, zato je možnost za zanositev po 40. letu manjša, a ne povsem izključena, zato je zaščita pred nezaželenim spočetjem tudi v tem obdobju na mestu. Pogostejši orgazmi Čeprav v posteljo morda ne bosta skočila tako pogosto kot v mlajših letih, je možnost za doživljanje vrhunca večja, kot je bila v mladosti. Zakaj? Zaradi izkušenj, poznavanja telesa, samozavesti ter prepričanja o posteljnih sposobnostih. Daljši seks Tudi v moškem telesu se s staranjem spreminja količina spolnih hormonov, kar med drugim vpliva na hitrost doseganja orgazma. To je en vzrok, da tedaj seks traja dlje. Drugi tiči v dejstvu, da on bolje obvlada telo ter lažje odlaša z orgazmom. Tretji pa je ta, da si je pripravljen vzeti več časa, da bi popoln užitek pričaral tudi njej in bi skupaj dosegla vrhunec. Čas za novosti v postelji Če stare tehnike nimajo več pravega učinka, je par primoran poiskati nove poti do spolnega zadovoljstva, kar pomeni več eksperimentiranja, spoznavanja novih poz in tehnik. Z vsem tem se krepi povezava med partnerjema, ki sta vzajemno deležna novih izkušenj ter spoznavata oblike seksa, ki jih morda še ne poznata. To pa je vedno dobrodošla stvar.