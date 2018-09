Spolni položaji, ki vas lahko pripeljejo v bolnišnico

Nedvomno seks prinaša užitek, a lahko je tudi vir poškodb in bolečin. Da te niso redke in da pari prav zaradi seksi igric neredko pristanejo na urgentnih oddelkih bolnišnic, potrjuje britanska raziskava, katere rezultate povzema Journal of Impotence Research. Strokovnjaki so v njej pod drobnogled vzeli poze, v katerih najpogosteje pride do zloma penisa ali drugih, z vročimi igricami povezanih nezgod. Sledeče so se znašle na vodilnih mestih. Po pasje Na seznamu je prva iz več razlogov: če je on preveč zavzet, lahko na področju vagine povzroči poškodbe kože, če je nepreviden, lahko njegov penis namesto v vagini, pristane v anusu (kar, če se zgod slučajno, ni prav nič seksi). In še en razlog: kot so dokazali britanski strokovnjaki, je prav ta položaj kriv za 41 odstotkov primerov zloma penisa. Kavbojka Samo en napačen gib, in paru se obeta dolga abstinenca. V pozi, kjer ima glavno besedo ona, pogosto pride do kritičnih poškodb moškega spolnega organa, oziroma do zloma penisa. Seks stoje Poza, ki je idealna za dneve, ko strasti ni mogoče obvladovati, je še ena od tistih, ki kaj lahko vodi v bolniško posteljo. Res je, najpogosteje ne zaradi zloma penisa, lahko pa med vročo akcijo pride do drugih poškodb: izpahnjeni sklepi rok so na prvem mestu. 69 Ni sicer jasno, ali so poškodbe med njo redkejše zato, ker se pari v njej ne ljubijo tako pogosto ali zato, ker ona med njo pazi, da ne poškoduje korenjaka. A kadar do nevšečnosti pride, so vir poškodb najpogosteje premočni stiki zob s penisom, sledi pa zlom moškega spolnega organa. Kakorkoli, tudi med njo previdnost ne bo odveč.