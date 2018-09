Sonce in joga za več seksa

Se vam zdi, da zadnje čase niste v najboljši spolni kondiciji? Povedano drugače, ali vaše spolno poželenje malo peša? Če je v vašem intimnem odnosu vse v najlepšem redu, vzemite stvar v svoje roke in zadeve vrnite na nekdanjo raven. Da vam bo to zagotovo uspelo, poglejte pet povsem naravnih načinov z izjemno pozitivnim učinkom na libido. Izkoristite sončne žarke Da, tako preprosto je. Na lep sončen dan se odpravite v naravo ali se sončnim žarkom predajajte na domači terasi. Ti so namreč eden najboljših pripomočkov za prebuditev spolne sle, saj v telesu spodbujajo nastajanje vitamina D in organizem navdajo z energijo. Hkrati se pod njihovim vplivom v možganih sprošča hormon serotonin, ki pozitivno vpliva na počutje in tako pripomore tudi k boljšemu spolnemu življenju. Pomagajte si s hrano Banane vsebujejo veliko vitaminov B-kompleksa in telesu dovajajo energijo. Avokado se ponaša z velikim odmerkom folne kisline, ki pozitivno vpliva na spolno poželenje. Lupinasti plodovi, zlasti orehi in mandlji, v sebi skrivajo zdrave maščobe, ki med drugim zagotavljajo primerno hormonsko ravnovesje. K temu pripomorejo tudi jajca. Ta telesu zagotavljajo vitamine D, B5 in B6, ki pozitivno vplivajo na spolno moč. Kolesarite Kolesarjenje ni le preprosto, ne nujno naporno in brezplačno, pripomore tudi k boljši telesni pripravljenosti in s tem k boljši samozavesti, ki zagotavlja seksapil. Redno kolesarjenje hkrati pozitivno vpliva na zdravje srca in ožilja, kar je ključno za dober libido. Ne marate kolesarjenja? Pomaga tudi tek, skratka vsaka aerobna vadba. Obvezne keglove vaje Redno izvajanje teh prinaša številne koristi. Ženskam zagotavlja močnejše orgazme, manjša tveganje za inkontinenco, moškim omogoča nadzorovanje izliva in močnejšo erekcijo. Keglove vaje so preproste, gre za stiskanje in sproščanje mišic medeničnega dna. Vadite lahko ob vsaki priložnosti in bi jih morali umestiti v dnevno rutino. Dobrodošla joga Joga spodbuja pretok krvi po telesu ter organizmu zagotavlja več energije. Hkrati pripomore h gibčnosti in krepi spolno slo. Boljši pretok krvi zagotavlja več hranljivih snovi tudi v genitalijah, o tem, kako na spolno izkušnjo vpliva gibčno telo, pa najbrž ni treba izgubljati besed.