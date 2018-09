Slab ljubimec se izdaja sam

Je šarmanten, lep na pogled, skratka, privlačen, kaj pa lahko od njega pričakujete v postelji? Naj vas njegov lep videz ne zavede, kajti čeprav ljudje praviloma pripisujemo tudi izjemne posteljne veščine, vas bo vaš izbranec lahko razočaral. Obstajajo namreč drugi znaki, ki pričajo o tem, kaj zmore in zna. In če pri njemu opažate sledeča obnašanja, v resnici ni tako dober ljubimec, kot si želite da bi bil. V resnici ga ne zanimate Dobro, redno se sestajata in veliko časa preživita skupaj, a če ga ne zanima, kakšna je bila vaša preteklost, kaj načrtujete v prihodnosti in kaj se vam vsak dan dogaja v službi ali doma, kaj imate radi in česa ne marate, potem si med rjuhami ne obupajte preveč. Kajti, če ni pozoren izven postelje, tudi v postelji ne bo. Obseden je s svojim videzom Nič ni narobe, da skrbi zase, a če negi obraza in telesa namenja čisto preveč pozornosti, to niso najboljši obeti. Kajti bolj, kot s tem, kako uživata, se bo v postelji obremenjeval z onim, kako je videti tedaj, ko ga ujame val strasti. Nespreten je Morda se vam zdi simpatično, ko se spotakne na stopnicah ali mu stvari vedno padajo iz rok, a če se mu to redno dogaja in ne more zabiti žeblja, da se ne bi udaril po prstu, bo nespreten tudi v postelji. Nima življenjskih ciljev Ni treba, da je bogat in neizmerno ambiciozen, a vsak bi moral imeti v življenju določene cilje, ki jih z veseljem dosega. Kajti pomanjkanje strasti do življenja nedvomno nakazuje na pomanjkanje strasti med rjuhami. Ne skrbi za zdravje Kar pomeni, da mu je telovadba španska vas, prav tako zdrava prehrana. Ni treba, da je obseden s svojim telesom, a skrb za zdravje in zato zdravo telo sta prva pogoja za dober seks. Prav tako se med vadbo razvijajo veščine, ki jih lahko s pridom uporabi tudi v postelji. Pri prvem poljubu je vse šlo zelo hitro Prvi poljub je pomemben. Ne samo zato, ker je prvi, temveč tudi zato, ker veliko pove o njemu, vas in vajenemu odnosu. Če se zgodi vse zelo hitro, brez nežnega objema in tesnega dotika, tudi v postelji ni mogoče pričakovati, da bo skrben, pozorne in se bo potrudil, da bi tudi vi doživeli veliki O.