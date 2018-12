Šest vrst žensk, ki plašijo moške

VČASIH CELO najlepšim in najprivlačnejšim ženskam ne uspe najti pravega partnerja zase in celo opažajo, da se jih moški bojijo. Strokovnjaki trdijo, da obstaja šest vrst žensk, ki se jih moški bojijo. 1. Skrivnostna Čeprav je na prvo žogo privlačna, ker se zdi, da ima skrivnosti, kot jih ima vsaka, pa ni niti malo privlačno, če izgine za nekaj dni, ne dviguje telefona, ne pove, s kom je bila po službi na kavi, šepeta, ko se pogovarja s prijateljico po telefonu ... Ni zdravo samozavestnega moškega, ki ne bi odkorakal od tega. 2. Koristoljubna Kaj je privlačnega na ženski, ki daje vedeti, da jo moški zanima samo zaradi denarja, ki ji ga lahko ponudi, ali ji kako drugače materialno koristi? Ne glede na to, kako bogat je moški, vedno se lahko najde bogatejši, zaradi katerega ga lahko zapusti, in zakaj bi tvegal? 3. Zasanjana princeska Ženska, ki ima visoka pričakovanja, ki naj bi jih zadovoljil princ na belem konju, se lahko dandanes pošteno načaka, saj so moški drugačni, kot so bili. Številni se zavedajo, da je takšna ženska običajno nezadovoljna, krivi pa so seveda oni, zato se sploh ne spuščajo resno v odnose s princeskami. 4. Močne ženske Moški jih pogosto jemljejo kot ženske z večvrednostnim kompleksom, čeprav ni nujno, da ga imajo, ker se jih preprosto bojijo. Bojijo se soočenja z njimi, sodelovanja, tekmovanja in vsega, kjer bi se lahko izkazala za sposobnejšo od njih, zato običajno hitro pobegnejo. 5. Obsedene z nadzorom Moški so ljubosumni in do neke meje razumejo tudi žensko ljubosumje, a ko to preseže okvire strpnosti, se stvari lahko hitro nehajo. Ženska, ki je ljubosumna na prijatelje, sodelavke, bivše in vse, kar leze in gre, tvega, da ji bo moški lagal, s kom se druži, če bo že ostal z njo. 6. Negativka Svet ni prijazen in moški svet je še veliko bolj naporen in krut, zato ni čudno, da si moški od svojih partneric želijo veliko spodbude. Ženska, ki se nenehno pritožuje in razmišlja negativno po tihem in na glas, mu daje občutek, da ni dovolj dober, če ne že popoln, kar je za moški ego hud udarec. Včasih celo tako hud, da se poslovijo. K. G.