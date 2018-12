Šest nasvetov žensk, ki ljubijo ženske, o seksu

Raziskave so pokazale, da imajo heteroseksualne ženske s svojimi partnerji pogosteje spolne odnose kot lezbijke, a slednje doživijo več orgazmov in so svoje izkušnje bolj pripravljene deliti. 1. Pogovarjajte se o željah Ženska svoje telo pozna bolje kot kdor koli drug in ve, kaj ji je všeč in v čem uživa, zato ni nič slabega v komunikaciji pred seksom, med njim ali po njem. Nobene potrebe ni, da bi hlinila zadovoljstvo, zato da ne bi prizadela moškega, bolje je, če izrazi svoje želje. 2. Ne bodite obremenjeni z orgazmom Če želite doživeti orgazem, se sprostite in pozabite nanj, nehajte se truditi, da bi ga dosegli. Poleg tega je seks veliko več od doseganja orgazma, zato se osredotočite na užitek, ki ga ponuja. 3. Ne pozabite na prsi Prsi in prsne bradavičke so ena najpomembnejših erogenih con pri ženskah, zato poskrbite, da ne vi ne vaš partner med ljubljenjem ne bosta pozabila nanje. Če ne ve, kaj z njimi, ga naučite, saj je načinov, kako se poigrati z njimi, veliko. 4. Ne sramujte se klitorisa Večina žensk težko doseže orgazem brez stimulacije klitorisa, pa vendar imajo težavo, kako to povedati ali pokazati partnerju, sploh ker ima tudi veliko moških težave na tem področju in tavajo v temi. Vsekakor jih je vredno razsvetliti, začnite pa takoj. 5. Smejete se nerodnostim Seks je lahko z nekaj razdalje videti prav smešno, med ljubljenjem se lahko zgodi sto in ena smešna ali nerodna stvar, za katero pa ni treba, da izzove sram, ampak je bolje, da se ji nasmejite. Hitreje ko se boste temu nasmejali, manj pozornosti boste posvečali nerodnosti in prej se boste lahko vrnili k svojemu početju. 6. Tudi partner je tu Najlažje se je osredotočiti na lasten užitek in pri tem pozabiti na partnerjevega, čeprav je lahko ravno to eden največjih stimulansov med seksom. Bodite tam za partnerja, glejte mu v oči, strastno zašepetajte njegovo ime, dajte mu vedeti, da je njegovo veselje pomembno.