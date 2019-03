Šest načinov, kako izboljšati vajino spolnost

1. Nehajte se ukvarjati z videzom in počutjem

2. Smejte se nerodnostim

3. Prilagodite se

Ne sramujte se svojih seksualnih fantazij.

4. Uporabljajte kondom

5. Ne sramujte se svojih fantazij

6. Ne podcenjujte vrednosti seksa

Zakaj bi postali in ostali suženj navad, če je lahko seks vedno znova vznemirljiv? Vas zanima, kako povišati temperaturo v spalnici?Če si boste nenehno govorili, da ste preobilni ali preutrujeni, boste slej ko prej dosegli ta cilj. Misli pomembno oblikujejo našo samopodobo, zato naj bodo v vseh pogledih čim bolj pozitivne. Torej, začnite si ponavljati, da ste seksi, greha vredni, privlačni ...Povsod, tudi pri seksu, prihaja do spodrsljajev in nerodnosti, kot je na primer, da nekomu uidejo vetrovi ali da otroci vdrejo v spalnico med akcijo, a zakaj bi iz tega delali dramo, če se temu lahko nasmejite?Vsakdo bi najraje vedno seksal samo tako, kot je všeč njemu, a neipodbitno dejstvo je, da je realnost drugačna in da se namvse seksualne želje ne izpolnijo vedno. Pa vendar je lepo, če se znamo partnerju kdaj tudi prilagoditi, kar še ne pomeni, da moramo (po)trpeti, in seveda je še lepše, če se zna tudi partner prilagoditi nam, sredina pa je idealna.Kondom preprečuje tako spolno prenosljive bolezni kot nezaželeno nosečnost in niso samo najstniki tisti, ki prepogosto pozabijo nanj. Tudi partnerji in zakonci se mu izogibajo, čeprav prihranijo veliko stresa in čeprav lahko pripomorejo k bolj sproščenemu orgazmu.S kom pa boste delili svoje seksualne fantazije, če ne s svojim partnerjem? Morda boste presenečeni nad njegovim pozitivnim odzivom, saj bo moral predvsem ceniti, da ste se mu zaupali, tudi če pri izpolnjevanju vaših fantazij ni pripravljen sodelovati. Čar intime je tudi zaupanje.Seks oziroma urejeno spolno življenje je pomembna sestavina življenja nasploh, saj ima toliko pozitivnih učinkov na telo in dušo, da ga resnično ne morete in ne smete podcenjevati. Koliko in kakšne spolne odnose potrebujete, da ste srečni, veste samo vi, samo ne izgubite tega izpred oči.