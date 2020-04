Seks bombe so učiteljice

Čeprav vse nosijo uniformo, so medicinske sestre bolj zaželene kot zdravnice. FOTO: Guliver/getty Images

Jogistke so najbrž pridobile priljubljenost, ker si moški želijo več nežnosti in topline, menijo raziskovalci.

Spletni velikan Google je opravil raziskavo, v kateri so beležili, kateri poklici so najbolj iskani na internetu in najbolj burijo spolno domišljijo.Na prvem mestu je še vedno poklic profesorice, saj je pojem iskalo največ ljudi, na drugem so bile sobarice v seksi opravah, na tretjem pa ostajajo uniformirani poklici kot denimo medicinska sestra, policist, gasilec, vojak, na četrtem so tajnice, večna moška spolna fantazija. V času korone pa se je med iskalnimi pojmi velikokrat znašla tudi učiteljica joge, ki je prehitela osebno trenerko na sedmem mestu, kar je zanimiv preobrat, saj so bile trenerke do zdaj vedno pred jogistkami. Verjetno si moški želijo več nežnosti in miline, dodajajo raziskovalci.Obstajajo pa tudi povsem neprivlačni poklici, ki se nikoli ne znajdejo v brskalnikih ali zelo redko, med njimi so profesor matematike, računovodja, znanstvenik, politik, paznik v zaporu, novinar, stilist, notranji in grafični oblikovalec in celo zdravnik, čeprav nosi uniformo, a ne dosega seksapila medicinske sestre.