Sedem stvari, ki si jih ženske želijo v postelji

Čeprav ženska ni enaka ženski, obstaja nekakšen univerzalen spisek stvari, ki si jih želijo doživeti v postelji, a ni nujno, da bodo o tem spregovorile na glas. 1. Prepoznavanje razpoloženja Včasih ženski prija samo dolg objem, lahko tudi poljubljanje in božanje, ne pa tudi seks, kar je lahko bolj ali manj očitno. Če partner ni prepričan, jo še vedno lahko preprosto vpraša, za kaj je razpoložena. 2. Zaupanje Ženska, ki svojemu partnerju zaupa, se bo z njim lažje spustila v spolne igrice, skupaj z njim uporabljala erotične pripomočke ali si kako drugače širila svoja seksualna obzorja, kot ženska, ki tega zaupanja nima in ne more biti sproščena. 3. Glasnost Marsikateri ženski je všeč, če partner glasno pokaže svoje zadovoljstvo v postelji in stoka od užitka, prav tako marsikatero vzburja umazano govorjenje, seveda če to spodbuja odnos med partnerjema. 4. Nesebičnost Partner, ki zna poskrbeti za svojo žensko, tako da ji med rjuhami nakloni dovolj pozornosti, prisluhne njenim željam in jih entuziastično zadovolji, ni nujno v vseh pogledih idealen, v enem pa prav zagotovo. 5. Varnost Varen seks ni nekaj, kar je vedno samoumevno, čeprav se partnerja zavežeta drug drugemu in čeprav delijo kondome na vsakem koraku. Ženska, ki ima občutek, da je njen partner ne ščiti, pa naj gre za nezaželeno nosečnost ali spolno prenosljive bolezni, se bo težko predajala z užitkom in sproščeno. 6. Komunikacija Pomembno je, da znata partnerja o svojih erotičnih željah in pričakovanjih komunicirati drug z drugim, ne da bi se jih sramovala. Saj ne, da se včasih idealen seks zgodi čisto brez besed, pa vendar ... 7. Orgazem Ni pomembno, ali ga ženska doživi med predigro, med seksom ali po njem, pomembno pa je, da ji partner posveti dovolj časa, da ji to uspe. Ali večkrat.