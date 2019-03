Samski zaradi sramežljivosti ali prevelikih zahtev?

Najti partnerja, s katerim bi si spletli varno gnezdo in osnovali stabilno zvezo, je vse prej kot lahka naloga. Zakaj pa je v sodobnem času vse več samskih? V anonimni anketi, ki so jo izvedli na eni od spletnih strani za spoznavanje, je večina sodelujočih moških samih priznalo, da so preveč sramežljivi, medtem ko so ženske samokritično presodile, da imajo previsoke zahteve. Rešitev kot na dlani Moški bi torej morali nastopati pogumneje in premagati sramežljivost, kajti 25 odstotkov jih je povedalo, da je prav pretirana zadržanost kriva za njihov samski stan (enako je odgovorilo sedem odstotkov žensk). Na drugi strani je 37 odstotkov žensk priznalo, da so pri iskanju partnerja prezahtevne (med moškimi je enak odgovor podalo 25 odstotkov vprašanih). In ko gre za najbolj zaželeno lastnost nasprotnega spola? Za 80 odstotkov vseh samskih sta najbolj zaželeni lastnosti prijeten značaj in toplina. Moškim je prav tako pomemben videz (tako kot pri mlajših ženskah). Starejše pa bolj cenijo zdravje in vitalnost partnerja.