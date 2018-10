Samski ali vezani: kateri v resnici živijo bolje?

Leta 2015 izvedena raziskava je postregla z zanimivimi izsledki. V njej so namreč znanstveniki dokazali, da zakon ali zveza družbeno izolira ljudi in manjša kakovost njihovega družabnega življenja. Več prijateljev obeh spolov Kot so izsledke povzeli v publikaciji Journal of Social and Personal Relationships, so samski pogosteje od poročenih v stikih s svojimi prijatelji, z znanci in družino ter večkrat deležni pomoči staršev, bratov, sester, sosedov in prijateljev. Prav tako se je pokazalo, da so samski na prijateljski ravni bolj povezani tako z moškimi kot ženskami. Izvajalci so ob zaključku zapisali, da bi namesto stalnega poudarjanja pozitivnega vpliva intimne zveze na posameznika morali priznati tudi njene omejitve in poudariti, da samski v resnici, kar zadeva družabnega življenja, živijo bolje. Samski stan ni prekletstvo V študiji sodelujoča znanstvenica Bella DePaulo je opozorila na dejstvo, da romani, filmi, ljubezenske pesmi in celo znanstvene študije tulijo v isti rog: »Vsak naj bi se trudil najti nekoga posebnega. In ko ga najde, naj bi z njim vstopil v zvezo, kar naj bi zagotovilo, da nikoli več ne bo sam in osamljen. A to ne drži vedno. Veliko samskih je samskih po svoji želji in to ne pomeni, da je njihovo življenje bolj siromašno od življenja poročenih. Naša študija konkretno je dokazala, da so samski srečnejši, psihično boljšega zdravja in družabnejši. Vsekakor so to dognanja, ki bi jih v svetu, ko vsak teži k popolni ljubezni, morali upoštevati in končno sprejeti dejstvo, da samsko življenje ni nekaj slabega in neizpolnjenega. Nasprotno.«