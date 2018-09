Resnica o zakonih brez seksa

»Ljudje v zakone ne vstopajo zgolj zaradi seksa. Čeprav je za večino parov ta na samem začetku zelo pomemben, spolno življenje ni tisto, ki ohranja odnos. Mislim, da naša družba resnične moči prave partnerske zveze ne pozna in spolnosti pripisuje veliko preveč pomena,« je nekoč izjavila legendarna britanska igralka Helen Mirren.



Z njo se strinjajo številni psihologi in psihoterapevti, ki trdijo, da je veliko parov v povsem srečnem zakonu ali intimnem razmerju, čeprav ne okušajo telesne ljubezni. O takih odnosih sicer kroži veliko mitov in resnic, to pa je pet najpogostejših. Obsojeni so na propad Da so dolgoletni zakoni prežeti s strastjo in z rednim seksom, je samo mit. Seveda obstajajo pari, ki jim kemijo uspeva ohranjati na začetni ravni, a ti so redki. Obveznosti, otroci in vsakodnevne zadolžitve med zakonca vnašajo drugačno dinamiko in intimo drugačne narave. Z leti se namreč spreminjajo posamezniki, menjajo se prioritete in potrebe, strastna ljubezen z začetka zveze pa doživi preporod. Ni seks tisti, ki zagotavlja uspešen in trajen zakon, temveč veliko medsebojnega spoštovanja in razumevanja. Zakon brez spolnosti lahko preživi, brez omenjenih odlik pa je obsojen na propad. Odsotnost seksa pomeni odsotnost privlačnosti Strokovnjaki s področja medosebnih odnosov trdijo, da je pomanjkanje privlačnosti le redko vzrok za odsotnost seksa. Do tega velikokrat vodijo drugi dejavniki, kot so stres, poslovne in družinske obveznosti ter zdravstvene težave. Partnerja se lahko še vedno privlačita, ta privlačnost pa ni nujno spodbuda za libido. Ko seks izgine, se ni mogoče vrniti Narobe. Zakoni in zveze prehajajo skozi številne faze. Pogosto se zgodi, da seks iz zveze izgine zaradi rojstva otroka, bolezni ali drugega vzroka. Če par to fazo prebrodi z veliko razumevanja, lahko sčasoma ponovno vzpostavi nekdanjo raven spolne aktivnosti. Za to težavo ni rešitve Upad libida ni redek pojav, je pa treba, če je to zakoncema v interesu, poiskati vzroke zanj. So to zdravstvene težave? Določena zdravila? Čustvene težave? Finančni ali poslovni stres? Veliko je vzrokov za manj poželenja. S pravim prepoznavanjem jih je mogoče odpraviti in tako povrniti libido ter spolno življenje. Ključen pogoj za to pa je odkrita in iskrena medsebojna komunikacija. Če ni seksa, ni ljubezni in povezanosti To je največji mit o zakonih brez seksa. Tudi brez intimnega akta je mogoče ohranjati pravo ljubezen. Morda res nista več tako spontana kot na samem začetku zveze in vam vsak dotik ne zamaja tal pod nogami, a to ne pomeni, da se ne ljubita več. Bližina se razvija in ohranja na različne načine, ne samo prek spolnega odnosa.