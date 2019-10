Prostitutka razkrila, kdo je med rjuhami najboljši

Odvetniki

z umetniškim imenomje spolne storitve ponujala še pred dvema letoma, ko je končala kariero spremljevalke. V šestih letih, kolikor je delala kot spolna delavka, je opazila, da nekateri poklici pri seksu izstopajo.Zanje Amanda pravi, da se lepo oblačijo in znajo z besedami, obožujejo strast, a so nagnjeni k čudnim perverzijam in občasno spominjajo na psihopate.So žilavi, hecni in prizemljeni, seks z njimi je kratek, pred njim in po njem so vedno utrujeni. Nikoli ne pridejo v delovni uniformi.Sicer znajo lepo z besedami, a ne tako zelo kot odvetniki, prav tako so bolj skromni. Nikoli ne razkrijejo poslovnih skrivnosti, ker živijo zelo enolično, si radi privoščijo seks z več damami naenkrat.So najbolj zabavni in spretni z rokami, pri seksu imajo veliko domišljije in nobenih zadržkov, prijetno dišijo in so olikani. Ti so bilinjene najpogostejše stranke.Zelo radi se crkljajo in običajno so samski, ker so zelo zveste narave in ne marajo varanja. Dovolj je že pogled na žensko telo, pa so tako vzburjeni, da ne potrebujejo predigre, seks z njimi je kratek.Imajo kompleks mini boga in številni se kljub bežni avanturi lahko za hip zelo globoko zaljubijo. Kot zdravniki zelo dobro poznajo človeško telo, zato so mojstri predigre, in če niso preveliki egoisti, tudi seksa.Amanda je še povedala, da je vse moške ne glede na njihov poklic najbolj vzburjalo, kadar je bila močno vzburjena ona sama. »Ženska, ki pozna svoje telo in se zna vzburiti, bo vzburila katerega koli moškega,« je njeno mnenje. In ko moški ve, da je tisti, ki je žensko vzburil, ima potešen ego, tako preprosto je to po nasvetu nekdanje eskort dame.