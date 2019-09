Pričeska, ki je moškim najbolj všeč

Seveda imate pričesko, ki je vam najbolj po volji, a morda ste se tudi sami že kdaj vprašali, kakšna je tista, ki v trenutku očara moške. Preprosto je lepo In verjeli ali ne, oni prisegajo na preprostost. Tako je vsaj dokazala anketa, v kateri je sodelovalo tisoč pripadnikov močnejšega spola. Večina teh je povedala, da niso pretirano navdušeni nad pričeskami z veliko dodatki, bleščicami, vezicami, s sponkami in z drugimi okraski. Prav tako tudi ne nad kitami in čopi, skratka nad pričeskami, v katerih so lasje povezani. Kaj jih torej prepriča? Spuščeni lasje in sproščenost. Čim bolj naravno, tem bolje, bi lahko rekli. Seveda le, če so lasje na pogled zdravi in negovani. Torej poseben trud z urejanjem las je pri zapeljevanju odveč. Preprosta pričeska je najmočnejše žensko orožje.