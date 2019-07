Pet vprašanj: odgovori razkrivajo, ali je vaša sorodna duša

Ne na prvem in tudi ne na drugem zmenku, a ko enkrat postaneta resen par, je dobro zastaviti nekaj vprašanj, ki se nanašajo na pomembne življenjske teme. Po njegovih odgovorih boste lahko presodili, ali je res vaša sorodna duša. Poglejte obveznih pet. Si nekoč želiš otrok? Tema, s katero se bosta prej ali slej srečala, in tema, pri kateri morata biti na istem bregu. Če se njegov odgovor ne bo skladal z vašimi načrti, boste nekoč razočarani. Kajti le malo je možnosti, da si bo vam na ljubo premislil. Kdo bo kuhal in pospravljal? Se vam to vprašanje zdi banalno? V resnici ni. Poštena delitev gospodinjskih opravil je eden od temeljev srečne in uspešne zveze, kar je dokazalo več raziskav. Imaš dolgove in kolikšni so? Odkrit pogovor o denarju, zlasti o dolgovih, je ključen za osnovanje resne zveze. Tako imenovana finančna prevara, ki vključuje laži o zaslužku, izdatkih in dolgovih, je namreč pogost vzrok za razhode ali ločitve. Koliko časa bi rad samo zase? To, da sta par, ne pomeni, da morata vsak prosti trenutek preživeti drug ob drugem. Nasprotno, vselej si morata vzeti tudi čas samo zase, za svoje hobije, prijatelje in družino. Prav pa je, da vsaj okvirna pričakovanja izrazita in se tako izogneta nepotrebnim sporom ter zameram. Kaj meniš o varanju? Za nekatere je nezvestoba že spogledovanje, za druge le fizični akt. Za nekatere je neodpustljiva, za druge sprejemljiva. Vsak ima nanjo svoj pogled, prav pa je, da se o vseh z nezvestobo povezanih temah pogovorita in tako presodita, ali imata o varanju enako mnenje.