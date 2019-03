Pet vprašanj, ki mu jih nikoli ne smete zastaviti

Obstajajo vprašanja, ki jih ženske rade zastavljajo svojim partnerjem, pa jih ne bi smele. Katerih pet je prepovedanih? Bi morala spremeniti pričesko? Sprememba pričeske ali načina ličenja zadeva samo vas. Konec koncev moški sprememb, če niso res drastične, praviloma sploh ne opazijo. Če želite nasvet, ga je boljše poiskati pri prijateljici. A kot rečeno, končna odločitev je samo vaša. Katera obleka mi bolje pristaja? Velja podobno kot pri ličenju in pričeski. Oblecite obleko, v kateri se najbolje počutite. On bi tako ali tako izbral tisto, v kateri kažete več gole kože. Vsako, s kilogrami povezano vprašanje Sem shujšala? Sem se zredila? Bi morala shujšati? Takšna in podobna vprašanja vodijo le v zadrego, saj nanje skoraj zagotovo ne boste dobili poštenega odgovora (zlasti ne, če menite, da ste kakšen kilogram pridobili). Je bila tvoja bivša v tem boljša? Vprašanje, ki ne kaže nič drugega kot vašo negotovost. To, kaj in kako je počela njegova bivša, sploh ni pomembno. Preteklost pustite v preteklosti. Se ti zdi ona privlačna? Če ste ujeli njegov pogled v smer privlačne dame, odgovor na to vprašanje že poznate. Zakaj torej izzivati? Kajti to, da mu je všeč ona, ne pomeni, da mu vi niste. Pomeni le, da ima oči ...