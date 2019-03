Pet vajinih skrivnosti, ki jih morate zadržati zase

Pogovor z nekom, ki je pripravljen poslušati, vedno pride prav. Zlasti če se znajdete v zagati. A ne glede na to, kako vas mika, da bi potožili svoji najboljši prijateljici, so stvari, ki jih glede intimnega razmerja ne smete razkriti nikomur. O čem morate molčati? O občutkih in skrivnostih Razkril vam je najbolj skrite kotičke osebnosti, pojasnil svoje občutke in bojazni, ker vam zaupa in verjame, da bodo pri vas na varnem. Res bi morali biti, saj ga ne želite razočarati in izrabiti njegovega zaupanja. O sporih V vsaki zvezi pride do sporov, ki zadevajo samo vaju dva. Velika verjetnost je, da bosta težave premagala, a če boste jezni o njih razpravljali s prijateljico, boste na vajin odnos vrgli mračno senco ... O intimi Kar počneta v varnem zavetju spalnice je vajina intima in naj tako ostane. Pomislite, kako bi se počutili vi, če bi on o vajinem spolnem življenju na dolgo in široko razpredal s svojimi prijatelji. Najbrž ne ravno prijetno ... O finančnih težavah Ne glede na to, kako na tesnem sta in zakaj, o tem ne bi smeli razpredati z nikomer. Če potrebujeta denarno pomoč, ne ukrepajte na lastno pest, temveč se o tem najprej posvetujte s partnerjem in se skupaj odločita za naslednji korak. O slabostih in napakah Vsakdo jih ima, tudi vi in on, a o njegovih ne tarnajte družini in prijateljem. Tudi sami najbrž niste tako popolni, kot se zdite v njihovih očeh, zato bi si lahko o vašem dragem mati, oče, brat in prijateljica ustvarili povsem napačno mnenje.