Pet tihih sovražnikov seksa

Težave v spalnice občasno doletijo vsak par. Odpraviti pa jih je mogoče le tako, da prepoznate prave vzroke zanje. Nekateri so res neobičajni in jih nikoli ne bi povezali s spolnim življenjem. V katerem grmu lahko tiči zajec? Pogovori v postelji Nežno šepetanje je odličen del predigre, pogovori o težavah, o tem, kaj vaju čaka naslednjega dne, ali celo spori pa niso nič kaj romantični, zato v posteljo ne sodijo. Ne ubijejo le želje po akciji, ampak odpihnejo tudi sladek spanec. Telefon v postelji Prvič: zaradi modre svetlobe, ki jo oddaja njegov zaslon, prežene spanec. In drugič: če bosta preveč pozornosti namenjala svojim napravicam, je ne bosta drug drugemu. Mobilni telefon naj zato do jutra počaka v dnevni sobi. Deljenje postelje z otroki Ker jih je strah, zato, ker jih želite imeti ob sebi ali zaradi čisto tretjega razloga. Ne glede na to, kakšen ta je, otroci naj spijo v svojih posteljah, ne v vajini. Kakšna izjema je dovoljena, a naj ne postane pravilo, ki bi trajalo dolga leta. Nered v spalnici Nogavice na tleh, umazano perilo na robu postelje, spalnica, ki spominja na skladišče, in še bi lahko naštevali. Nered je tisti, ki še kako odvrača pozornost od dejavnosti, ki jim je spalnica namenjena. Raje jo pospravite in uredite. Boljša bosta tako spanje kot spolno življenje. Delo v spalnici Še enkrat: spalnica je namenjena spanju in seksu. Računalnik, likalna miza, telovadna oprema zato vanjo ne sodijo. To je prostor, v katerem dnevne aktivnosti nimajo česa iskati. Razen če med vajine dnevne aktivnosti sodi tudi vroč izlet med rjuhe.