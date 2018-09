Orgazem za miren spanec

Seks in orgazmi pozitivno vplivajo na dolžino življenja, zmorejo pa še veliko več. Med drugim zagotavljajo boljši spanec, ki je ključen tako za zdravje kot za dobro počutje in koncentracijo. Nezanemarljiv učinek Kot so pokazale nedavne raziskave, redni spolni odnosi izboljšujejo spanje. S tisto na univerzi Queensland, v kateri je sodelovalo 460 prostovoljcev, so ugotovili, da 64 odstotkov ljudi veliko bolje spi po spolnem odnosu, med katerim so doživeli orgazem. Ne izčrpanost, temveč hormoni Kot so zapisali strokovnjaki, zaslug ne gre pripisati izčrpanosti zaradi seksa, temveč je za dober spanec najzaslužnejši hormon oksitocin. Ta se pospešeno sprošča med spolnim vrhuncem, pod njegovim vplivom se telo in duh pomirita, stres izgine, zato se tvorijo idealne razmere za kakovosten nočni počitek.