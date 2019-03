Odkrijte, kakšen je v postelji

Kot je povedala spolna terapevtka Tracey Cox, je posteljne veščine moškega mogoče prepoznati veliko pred samim intimnim srečanjem. Na podlagi česa pa lahko presodite, kakšna seksualna izkušnja se vam obeta z njim? Poljubi Moški, ki se poljublja prenežno in pri tem proizvaja veliko sline je predvidljiv, malo dolgočasen, v postelji ne preveč kreativen in strasten.

Hitri poljubi, med katerimi se stalno ponavljajo eni in isti gibi, odkrivajo sebičnega ljubimca, ki mu je mar samo za svoje užitke. Tisti pa, ki izmenjuje različne poljube in tehnike ter se odziva na pobudo ženske, nakazuje na čutnega, nežnega ljubimca.

»Če moški med poljubom z rokami objame vaš obraz, to veliko obeta,« je še povedala Coxova in dodala, da je poljub temeljni pokazatelj spolne privlačnosti in če se vam zdi, da ni takšen, kot ste ga pričakovali, o seksu raje sploh ne razmišljajte, saj boste po vsej verjetnosti razočarani. Način, kako je Najboljši ljubimci so hedonisti, ki uživajo v dobri hrani in najslabši tisti, ki so izbirčni. Moški, ki se pretirano obremenjujejo s hrano, so obsedeni s kalorijami, beljakovinami ter svojimi mišicami, so bolj, kot v partnerko, zaljubljeni vase.

Tudi hitro metanje hrane vase ne obljublja nič prijetnega, saj odkriva moške, ki nimajo potrpljenja v ničemer, tudi v seksu ne. Način govora Monoton glas brez spremembe tonalitete in izrazov na obrazu odkriva dolgočasnega ljubimca. Pogosto spremenjen način govora in živahni gibi pa na drugi strani temperamentnega moškega, s katerim tudi v postelji ni nikoli dolgočasno. Način, kako se obnaša v družbi Splošno pravilo se glasi: bolj, kot je moški odprt in družaben, večje so možnosti, da dobro komunicira tudi v spalnici. Vase zaprti junaki so lahko pravi vulkan strasti, tisti, ki so po naravi tihi in raje, kot govorijo opazujejo ter poslušajo druge, pa imajo neredko bogato spolno domišljijo in nenavadne fetiše. Način sedenja Moški, ki je med sedenjem s celim telesom obrnjen proti partnerki, je v postelji zmagovalec saj s tem nakazuje, da ji posveča vso pozornost ter ji je pripravljen ugoditi. Tisti, ki sedi razkoračenih nog in pogosto pogleduje po prostoru, hitro izgubi koncentracijo ter je dokaj nestrpen. Na sploh in med rjuhami. Način, kako se dotika drugih Moški, ki se med pogovorom večkrat dotakne sogovornika, ga potreplja po ramenu in nima težav s fizično bližino, je radoveden ter nagnjen k eksperimentiranju. Tisti, ki je od sogovornika fizično oddaljen, njegovo telo pa je malo sključeno, je negotov vase in ga je strah pokazati svoje občutke. To pa niso ravno kvalitete dobrega ljubimca. Način, kako vas drži za roko Držanje za roko je še en dejavnik, po katerem je mogoče oceniti njegove veščine v postelji in obnašanje v zvezi na sploh. Moški, ki stalno prste prepleta z vašimi ter ob vsaki priložnosti išče vašo roko, je kaj lahko čustveni odvisnik in vas bo v zvezi dušil. Tisti, ki se le bežno dotika dlani izbranke, ni najbolj pozoren v postelji. Najboljši so po mnenju Coxove moški, ki žensko dlan vzamejo v svojo ali roki drug k drugi le prislonijo.