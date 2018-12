Obvezni praznični spori

December je za mnoge najlepši mesec v letu, žal pa so vsa s praznovanji povezana dejanja neredko tudi kamen spotike. Nakupovanje, okraševanje, obiski in druženja namreč izzovejo spore, s katerimi se ob prehodu iz starega v novo leto sooča skoraj vsak par. Kaj najpogosteje zaneti ogenj v strehi? Skrivanje prazničnih izdatkov V predpraznični noriji zlahka popustijo zavore in izdatki za dekoracijo, hrano, pijačo, darila, oblačila presežejo vse meje razuma. Zlasti če je eden od partnerjev varčen ter se ne pusti zapeljati potrošniški mrzlici, drugi pa z veseljem odpira denarnico in visoke račune skriva, je tedaj, ko zadeve pridejo na dan, dokaj burno. Dogovor o tem, kje in s kom bosta zakorakala v novo leto Eden bi bil doma, drugi s prijatelji. Ali pa bi se eden zabaval, drugi pa novo leto pričakal v mirnem zavetju družine. Taka in drugačna razhajanja neredko vodijo v tihe dneve, zamere in tudi glasno usklajevanje idej ter zamisli. Seveda se je temu mogoče izogniti s kompromisom, ki pa tedaj, ko so glave razgrete, ni vedno mogoč. Pretirano opijanje Brez zdravic večinoma res ne gre, a težava nastopi, kadar je teh preveč. Ta težava je ena najpogostejših med prazniki. Zlasti kadar je opitost kriva za neprimerno vedenje. Različne tradicije Eden bi se obdaroval za božič, drugi za novo leto. Sliši se banalno, a prav to je po izkušnjah terapevtov še eno jabolko spora med partnerjema. Družinske napetosti Prazniki so čas druženja, a prav tu se rado zatakne. Kajti vedno je med člani njegove družine najti takega, ki njej ne odgovarja. V resnici ga ne mara. Ali on ne mara njene sestre in najraje bi se druženju z njo izognil. Ker to ni vedno mogoče, sta slaba volja in jeza razloga za spore pred družinskim obiskom, med njim in po njem. Različne ideje o darilih Eden v izbiro daril vloži veliko truda in vedno najde popoln dar, drugi po liniji najmanjšega odpora kupi knjigo ali rokavice. In razočaranje tistega, ki odpre neizvirno darilo, je običajno veliko. Tako veliko, da vodi v očitke, zamero in nekaj tihih dni.