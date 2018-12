Ob takšnih ženskah so moški najsrečnejši

Znanstveniki z mehiške univerze National Autonomous so izvedli zanimivo anketo in prišli do prav tako zanimivih rezultatov. K sodelovanju so povabili več sto zakonskih parov ter jih vprašali, kaj jim v razmerju prinaša največ sreče. Zrcalce, zrcalce Izkazalo se je, da videz le ni tako nepomembna postavka. Vsaj kar zadeva moških. A ne v takšnem smislu, kot bi večina pričakovala. Kajti kot so iz odgovorov razbrali strokovnjaki, so soprogi, katerih soproge so nekoliko obilnejše, desetkrat srečnejši od tistih, katerih življenjske sopotnice žene se lahko pohvalijo z manekensko postavo. Zakaj? Ženske z idealnim ali celo prenizkim številom kilogramov so velikokrat negativno razpoložene, pretirano obremenjene z videzom ter bolj zadržane pri izražanju čustev, vse to pa seveda vpliva na odnos s partnerjem in s tem na njegovo srečo.

Tiste, ki premorejo nekaj kilogramov viška na drugi strani lažje premagujejo vse spore v zvezi, so bolj sproščene in zabavne, kar je nedvomno velik plus za dober in kvaliteten odnos.