O višini, o zaslužku in o čem še moški na zmenkih niso pošteni

Kakor ženske se tudi moški včasih zlažejo. Razlogi za to so različni, zlasti na prvih zmenkih pa je namen laži največkrat zagotavljanje čim boljšega vtisa. O čem se tedaj oni najpogosteje zlažejo?

O bivših zvezah

Nihče prav rad ne govori o ljubezenskih brodolomih in nekdanjih ljubeznih. Anketa na eni od spletnih strani za iskanje partnerja pa je pokazala, da kar 44 odstotkov prešuštnikov svoji novi izvoljenki zamolči, da so nekdanji partnerici nataknili roge. Zakaj? Ker z resnico nočejo ogroziti novega odnosa. O odnosu do bivše Morda zato, ker hočejo učinkovati možati in pokončni, morda zato, ker jih je sram, dejstvo je, da nihče prav rad ne prizna, da ga je bivša prizadela ali da še vedno ni prebolel dejstva, da je njuna zveza končana. O zaslužku Da bi dobili kar največ točk, nekoliko priredijo dotok sredstev na svoj račun. V resnici takšnih, ki ga povečajo, ni malo. V časopisu Sage objavljena študija je namreč pokazala, da kar 87 odstotkov moških svojim novim izvoljenkam laže o tem, kolikšen je njihov zaslužek. O višini Tudi tu radi kaj dodajo. Vsaj kakšen centimeter tedaj, ko na spletni strani za spoznavanje oblikujejo svoj profil. V publikaciji Closed Captions Settings Personality and Social Psychology objavljena raziskava je pokazala, da približno 55 odstotkov moških svojo višino nekoliko priredi. Natančneje: navede več centimetrov, kot bi jih pokazal meter.