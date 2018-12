O tem odkrito govorijo le srečni pari

Nobenega dvoma ni, da gre tedaj, ko v odnosu komunikacija uplahne, hitro vse po zlu. Kajti s pogovorom se razmerje razvija in v njem se opozarja na težave, ki se v odnosu porajajo. V intimni zvezi molk nedvomno ni zlato. O čem bi se morali brez zadrege pogovarjati s partnerjem? O tem, da potrebujete tudi čas samo zase Radi bi si malo oddahnili in si vzeli nekaj ur ali dni samo zase, pa ne veste, kako to povedati partnerju, da ne bi vsega skupaj razumel kot beg iz zveze, zato molčite in trpite, s tem pa sebi in njemu ne delate usluge. Kajti čas, ki ga namenite sebi, je prav tako pomemben kot čas, ki ga preživljata skupaj. Nekdo, ki vas ceni in ljubi, bo to razumel. Kakor boste to, da bi včasih raje večer preživel s prijatelji kot z vami, razumeli vi. O tem, da vam manjka intime Če menite, da v odnosu ne namenita dovolj časa nežnosti in intimi, to jasno in glasno povejte. Partner vaše stiske morda sploh ni opazil in le pogovor vam lahko pomaga, da boste dobili tisto, kar pričakujete in si zaslužite. O tem, da so pomembne tudi druge stvari, ne le zveza Seveda je vajin odnos za vas pomemben in ga postavljate na prvo mesto, a pomembne so tudi stvari, ki z njim niso povezane in jih samo zato, ker ste v razmerju, ne želite izgubiti. To bi morala upoštevati oba. Če se nekomu zazdi, da mu druge življenjske zadeve polzijo iz rok, bi to moral pravilno ubesediti. O tem, da se premalo vidita Če se vam zdi, da se premalo vidita in v družbi drug drugega preživljata premalo časa ne glede na to, ali še hodita na zmenke, sta v zvezi na daljavo ali živita skupaj, je edino pošteno, da to poveste – v obojestransko dobro. O ljubosumju Ljubosumje lahko izvira iz pomanjkanja zaupanja, največkrat pa ima korenine v lastnih negotovostih. Če se vam denimo zdi, da preveč časa preživi v družbi prijateljice ali sodelavke, mu to povejte. Brez napadanja in obtožb, vsekakor pa ne molčite, sicer se bodo negativna čustva toliko razrasla, da jih ne bo več mogoče obvladati.