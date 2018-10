Njegove najbolj skrite spolne fantazije

Obstajajo stvari, o katerih on sanja, vendar svojih želj ne ubesedi. Deloma zato, ker mu je nerodno, in deloma, ker se boji vašega odziva ali vas noče prizadeti. Poglejte najpogostejše moške spolne fantazije in mu katero s seznama uresničite. Presenečenje bo zagotovo padlo na plodna tla. Ona glavna V navadi je, da moški dajo pobudo za spolni odnos, narekujejo ritem in izberejo pozo. Prav zato je pri njih ena najpogostejših fantazij, da se ljubimka spremeni v zapeljivko, ki v postelji prevzame vse niti v svoje roke in od začetka do konca vodi igro. To je nedvomno sanjarjenje, ki ga lahko vsaj občasno iz teorije prenesete v prakso. Moderni voajerizem Kar je v njegovi domišljiji videti nekako tako: ona ga zadovoljuje, medtem ko se on pogovarja po telefonu ali na spletu igra igrice. Dejstvo, da nekdo na drugi strani nima pojma, kaj se v resnici dogaja in kaj počneta, je zanj nadvse vzburljivo. Nevaren seks Torej seks, med katerim vaju lahko ujamejo pogledi drugih. Zadovoljevanje strasti na javnem mestu je velikokrat v njegovih mislih. Idej, kje bi se to zgodilo, mu ne zmanjka: na plaži, v lokalu, v zakotni ulici, v avtomobilu, na terasi, vrtu ipd. Seks pred ogledalom V vsakem je malo narcisa in zagotovo tudi vašega dragega zanima, kakšen je videti tedaj, ko se bliža vrhuncu. To lahko ugotovi le pred ogledalom. Zato je seks, pri katerem bi lahko opazoval svojo podobo, še ena priljubljena fantazija. Ženska masturbacija Nobena skrivnost ni, da moški in ženske masturbirajo. Je pa zanj velikokrat zavito v tančico skrivnosti, kako vi sebe pripeljete do užitka. Radovednost bi lahko potešil le tako, da bi vas pri tem opazoval. Zato bi vas tedaj z veseljem gledal. Vajin porno Internet je poln pornografije, profesionalne in amaterske. Ne glede na to, kakšne kakovosti so posnetki, pa nobeden zanj ni tako vzburljiv, kot bi bil tisti, ki bi ga posnela vidva. Snemanje vajinega seksa v njegovih očeh pomeni popolnoma novo dimenzijo intime in mu zato pogosto pride na misel, čeprav tega ne pove na glas. Seks v troje Več kot 80 odstotkov moških sanjari o tem, da je v postelji z dvema ženskama. V resnici je fantazija priljubljena zaradi misli, da bi se pred njegovimi očmi ena z drugo igrali dve, on pa bi ju samo opazoval.



Za tolažbo: to, da on fantazira, ne pomeni, da mu niste dovolj in da ni zadovoljen z vajinim spolnim življenjem. Konec koncev priznajte, da imate spolne fantazije tudi sami. Zato mu jih razkrijte. Zagotovo je med njimi takšna, ki se sklada z njegovimi vročimi sanjami.