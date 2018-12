Neredni seks: tako vpliva na moške in tako na ženske

Za kakovostno spolno življenje ženske potrebujejo reden seks, trdi Susan Crain Bakos, avtorica dela Sex Bible for Women (Seks biblija za ženske). Še ena razlika med spoloma »Ženske morajo biti redno spolno aktivne, kajti s pomanjkanjem seksa njihov libido znatno upade,« je povedala avtorica in dodala, da je pri moških zgodba drugačna. »Moški, ki dolgo ne okušajo seksa, se ob priložnosti zanj hitro vzburijo, potrebujejo manj stimulacije in hitreje doživijo orgazem, ki je ob tem tudi izrazitejši. Ženske, pri katerih vlada dolgotrajna seksualna suša, pa prav zaradi nje potrebujejo več časa za primerno vzburjenje in tudi za samo doživljanje orgazma.« Igračke niso slabe Pri ženskah se torej seksualna želja z nerednim seksom manjša ali povedano drugače: manj kot seksajo, manj si seksa želijo.



Rešitev po besedah avtorice predstavlja redna spolna aktivnost v dvoje ali masturbacija. Tudi s spolnimi igračkami. Kajti strah, da bo vagina zaradi njih manj občutljiva na dražljaje ljubimca, je povsem odveč in neutemeljen, velikokrat pa je prav to prepričanje ovira pri tem, da bi si ženske do spolnih užitkov pomagale s takimi ali drugačnimi pripomočki, mit o masturbaciji z erotičnimi igračkami razbija Bakosova.