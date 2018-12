Ne velik penis, dober seks zagotavljajo te lastnosti

Moški mora biti atraktiven, potrpežljiv in pozoren. Tako so ženske v eni od anket opisale popolnega ljubimca. Svoj lonček pa so pristavili tudi seksologi in spolni terapevti, ki so poudarili še nekaj lastnosti dobrega ljubimca. Empatija Raziskava, v kateri je sodelovalo 4000 žensk je pokazala, da igra empatija ključno vlogo pri izbiri partnerja. Kar 89 odstotkov sodelujočih je namreč poudarilo, da ob sebi želijo moškega, ki je pozoren na njihove občutke. Moški, ki znajo prepoznati ter upoštevajo potrebe in želje svojih ljubimk, so v resnici pogosteje deležni spolnih radosti, še eno prednost empatije izpostavljajo seksologi, kajti, kot so povedali, se ženska veliko lažje sproti ob nekom, ki jih razume. Prav sproščenost pa je ključna sestavina dobrega seksa. Samozavest Nekdo, je se samozavesten (ne ohol in vzvišen), lažje prepozna potencialno kandidatko za seks in k njej hitreje pristopi. Prav to je prvi pogoj za seks. Poleg tega moški, ki se zaveda svojih sposobnosti in je prepričan vase, med seksom uživa bolj kot nekdo, ki dvomi v svoje veščine. Pa naj bo v postelji ali izven nje. Humor Kot dokazujejo študije, je humor za ženske med tremi ključnimi lastnostmi za uspešno zvezo. Šarmantnega in duhovitega moškega ženske pogosteje prepoznajo kot dobrega ljubimca kot nekoga, ki je mrk, nezadovoljen in se ob zadregah ne zna ali noče nasmejati. Prava kombinacija lastnosti Avstralski strokovnjaki so v leta 2016 zaključeni raziskavi s pomočjo prostovoljk ugotovili, da obstajajo tri kombinacije lastnosti popolnega ljubimca. Najboljši so se v ženskih očeh izkazali tisti, ki so družabni in sočutni, družabni in samozavestni ter samozavestni in sočutni. Brez kemije ni uspeha A kot pravijo seksologi, nobena od teh lastnosti ne obljublja dobre spolne izkušnje, če med ljubimcema ni prave kemije. Tu pa je posredi predvsem mati narava. Moški je lahko še tako zabaven, samozavesten in empatičen, a v kolikor v odnosu preprosto ni kemije, seks žal ne bo dober.