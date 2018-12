Nasveti iz Kamasutre, ki zagotavljajo odličen seks

Kamasutra je za večino zbirka spolnih poz, a v resnici je veliko več. Njena vsebina namreč na prvo mesto ne postavlja seksa, temveč odnos med ljubimcema ter slavi ljubezen.

Čeprav so v njej zbrani nasveti stari več tisoč let, so aktualni še danes. Indijski mislec, Vatsyayana, avtor omenjenega dela izpostavlja tri brezčasna pravila, ki omogočajo maksimalno spolno zadovoljstvo. Predigra je ključna sestavina seksa Brez predigre ni dobrega seksa. Pri tem ne gre zgolj za fizični akt, temveč za visoko stopnjo intimnosti, ki je posledica kvalitetne komunikacije, torej verbalnega ter neverbalnega izkazovanja ljubezni.

Kot poudarja avtor teksta je pomembno, da si ljubimca na vse mogoče načine izkazujeta, da se ljubita, da si drug drugega želita in da se privlačita, tu pa imajo ob dotikih največjo vlogo besede. Ona ima vedno prednost Dejstvo je, da moški veliko lažje in hitreje od žensk doživljajo orgazme, one pa na drugi strani potrebujejo malo več stimulacije. Moškim se praviloma zdi povsem logično in razumljivo, da so prvi deležni vrhunca, Kamasutra pa se s tem ne strinja. Kajti, kot navaja, je naloga vsakega ljubimca, da s pravilno stimulacijo do spolnega viška najprej pripelje drago. Ne samo zato, da je ona orgazma zagotovo deležna temveč tudi, ker ji tako izkazuje predanost, razumevanje in spoštovanje. Seks je treba ceniti Kot navaja to kultno delo, seks ni zgolj fizično zadovoljstvo, temveč je veliko več. Je pot do boljše komunikacije, višje stopnje intime in večjega zadovoljstva. Zato je treba nanj gledati kot na dejanje, ki znatno krepi zvezo, gradi zaupanje, skrbnost ter zgovorno priča o dojemanju partnerja kot fizičnega in čustvenega bitja.