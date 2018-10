Napake v postelji, ki jih ženske najbolj zamerijo moškim

Odprta in jasna komunikacija pri seksu ni samo zaželena, temveč je tudi potrebna. A na žalost se večina parov tega ne zaveda in v prid ljubega hišnega miru molči. In kam to vodi? Med drugim tudi v to, da moški v postelji grešijo, ki ženske pripeljejo na rob norosti. In to ne v pozitivnem smislu. Česa torej one ne prenesejo? Seks brez predigre Ne glede na to, kako ste ji všeč, če v postelji ne bo zadovoljna, je ne bo dolgo delila z vami. Prvi korak k njenemu zadovoljstvu je primerno dolga predigra. Če ta za vas pomeni nekaj poljubov, potem pa akcija, niste na dobri poti. Le kako naj se ona segreje, če iz prve prestave skočite kar v peto' Stalna vprašanja Lepo, da ste obzirni in da vas skrbi njen užitek, a če jo boste vsakič, ko boste premaknili roko vprašali, ali ji je to všeč, se ne boste zdeli le negotovi, temveč boste tudi ubili pravo vzdušje. Jutranji seks Res je, da je lahko odličen začetek dneva. A vendar ne, če se konkretnih zadev lotite, še preden se ona dobro zbudi. To je preprosto nesramno in egoistično. Uvajanje norih poz Nič ni narobe, če uvajata tudi nove položaje in take, ki jih ne poznata. A če se bo seks spremenil v naporno vadbeno seanso, ji zagotovo ne bo v veselje. Tepežkanje po zadnji plati Malo nežnih udarcev naj bo, a tedaj, ko jo močno udarite po zadnji plati, bi vam klofuto z veseljem vrnila. Niso vse naklonjene prizorom iz 50 odtenkov sive. Egoizem Ni bolj nadležnega ljubimca od tistega, ki misli samo nase in na svoj užitek ter je ob tem še prepričan, da je odličen v postelji. Če se tedaj, ko končate sami, ne ozirate na to, če ona do vrhunca ni prišla ter preprosto zaključite z zadevo, si žal ne morete nadeti titule. Presenečenja Začimbe v postelji so odlična stvar, a prej se je treba o njih pogovoriti. Morda ji kocke ledu na njenem telesu tedaj, ko je v sobi 20 stopinj Celzija, ne bodo všeč. Vztrajanje pri oralnem seksu Neverjetno je, kako očitno nekateri vselej in ob vsaki priložnosti namigujejo nanj. Običajno tisti, ki njo z njim razvajajo približno dvakrat na leto. Neposrečeno izbran trenutek za premor Zanjo ni hujšega kot vaš premor, tik preden ona doživi orgazem. Kajti dejstvo je, da zato, ker ste neposrečeno izbrali čas zanj, njenega vrhunca zelo verjetno sploh ne bo. Prsti povsod Prsti so več kot dobrodošel erotični pripomoček, a vse ima svoje meje. Če jih vstavljate v vse njene telesne odprtine: od vagine do anusa in ust ni to prav nič seksi. Položaj 69 Z njim ni nič narobe. A če vztrajate v njem in se pri tem na vrhu, zanjo to ni ravno razveseljujoče. Pod vami se namreč duši in zato zagotovo ne uživa. Sperma povsod Želja mnogih pripadnikov močnejšega spola je, da bi njihov pridelek končal na njenem obrazu, dojkah, laseh … Želja vsake ženske pa, da se to nikoli ne bi zgodilo.