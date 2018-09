Največkrat prevarane ženske

Številnim, do zdaj znanim vzrokom za prevaro se je, zahvaljujoč raziskavi, ki so jo izvedli na univerzi Connecticut, pridružil še en. Znanstveniki omenjene ustanove so pod drobnogled vzeli razmerja, v katerih se dohodki partnerjev znatno razlikujejo. Cilj je bil ugotoviti, ali višina finančnih prispevkov v družinski proračun vpliva na tveganje za prevaro. Očitna povezava Kot se je izkazalo, je povezava več kot očitna. Ekipa strokovnjakov je namreč prišla do zaključka, da so najpogosteje prevarane ženske, ki domov prinesejo znatno več denarja od svojih partnerjev. Natančneje Moški, stari od 18 do 32 let, ki zaslužijo več kot 70 odstotkov vseh prihodkov, redkeje skočijo čez plot, kar je v nasprotju s tistimi, ki se jim na račun steče znatno manj denarja kot njihovim partnericam.



»Moški, ki so s finančnega vidika odvisni od svojih boljših polovic, poskušajo enakopravnost vzpostaviti na drugačne načine in eden od njih je tudi prevara,« je povedala sociologinja Christin Munsch. »V resnici pa gre za početje iz obupa in neprimeren način hranjenja ega, ki vodi v oddaljevanje od partnerice ter velikokrat tudi v ločitev oziroma razhod.«