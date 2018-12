Največji sovražniki dobrega seksa

Dober seks je cilj in želja vsakega. A vsem na žalost ni dan, za kar pa so pari največkrat krivi sami. Ne, dober seks se ne začne pri domiselni izbiri spolnih položajev, temveč so temelji zanj povsem drugje. Kaj največkrat postavlja ovire do njega, razkriva spolni terapevt Joel D. Block. Po seksu hrana, televizija ali spanje »Čas po spolnem odnosu namenite razvajanju in tako povečajte intimnost,« začenja na koncu. Dodaja pa: »Po spolnem odnosu ne prižigajte televizije, ne skočite v kuhinjo po sendvič in nikar samo ne zaspite. Po seksu ostanita drug ob drugem, prisotna ter ljubeča. Razvajajta se, božajta, poljubljajta, si šepetajta izraze naklonjenosti. Če vama kaj ni bilo všeč, s kritiko malo počakajta. O tem bi res morala govoriti, a ne takoj po zaključku vroče akcije. To je čas za sproščanje in povezovanje, učinke tega pa bosta opazila pri vsakem naslednjem intimnem aktu, saj je tesna intimna povezava osnova kakovostnega spolnega življenja.« Zavračanje novosti Strah pred novostmi je eden največjih sovražnikov kakovostne spolnosti. »Vseeno je, kaj bosta izkoristila v prid premikanja meja, novosti med rjuhami so nedvomno pot do kakovostne spolnosti. Lahko gre za nove tehnike, tudi analni seks, spolni odnos zunaj spalnice, drugačne položaje, vključevanje spolnih igračk, porednih besed in še bi lahko naštevali,« je prepričan seksolog in dodaja, da je prav izogibanje rutini, ki krati spolno izkušnjo dolgoletnih parov, tisto, kar vedno znova zagotavlja dodatno vznemirjenje in izrazitejše občutke. A za to je treba premagati zadrego ter strah pred novostmi. Neznanje »Za super seks sta ključna znanje in spolna moč. Pomanjkanje znanja o spolnosti in napačne informacije s tega področja vodijo v nerazumevanje človeške spolnosti, napačna pričakovanja, neredko v razočaranje in s tem v slabšo spolno izkušnjo,« opozarja seksolog. Po njegovem mnenju je za dober seks obveznega tudi malo poguma: »Zadrega, sram in bojazen, da bi v očeh partnerja izpadli smešni, so odveč. Dobra spolna izkušnja naj bi bila osvežujoča, kar pomeni, da za sram in zadrego v njej ni prostora.«