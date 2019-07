Največje napake moških in žensk v postelji

Žensko mnenje: njegove največje napake

preskakovanje predigre

hitenje proti svojemu orgazmu

nespretnost pri stimulaciji erogenih točk

prostaško govorjenje

pomanjkanje komunikacije in intimnosti med seksom

spanje takoj po spolnem aktu

komentarji o njenem telesu

predpostavke, da vedo, česa si ona želi

sledenje svojemu načrtu in ignoriranje njenih želja

mnenje, da je seks zgolj fizično dejanje, brez čustev

Moško mnenje: njene največje napake

pasivnost in nepripravljenost dati pobudo

seks pri ugasnjeni luči

preveč govorjenja med spolnim odnosom

igranje orgazma

zavračanje novosti

omenjanje bivšega v postelji

preveč razmišljanja v postelji

pretirana sramežljivost

prepričanje, da je on vedno za seks

pretirano obremenjevanje z videzom

Včasih pri seksu pač ne gre vse gladko. Zgodi se, da kateri od ljubimcev zagreši usodno napako in z njo nehote ter nevede v trenutku ubije vzdušje.Kaj pa je tisto, kar je v moških očeh največja napaka žensk in kaj one najbolj zamerijo njim? Vprašanje, na katero so odgovor s sodelovanjem 2.200 moških in žensk poiskali na portalu za spoznavanje Illicit Encounters. Na podlagi z anonimno anketo zbranih odgovorov so takole sestavili lestvici največjih moških in ženskih seksi spodrsljajev.