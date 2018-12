Najboljši afrodiziaki iz domače kuhinje

Eden od načinov, s katerim je mogoče začiniti spolno življenje, je tudi uporaba afrodiziakov. Večina ob omembi teh najprej pomisli na eksotične in ne ravno dostopne jedi, a v resnici so najboljši v domači kuhinji. Kateri? Kava Skodelica kave lahko pripomore k spolnemu vzburjenju. V nedavni študiji se je izkazalo, da so bile samice podgan, ki so s hrano dobivale kofein, bolj razpoložene za parjenje od tistih, ki tega stimulansa niso uživale. Tudi v drugih študijah so ugotovili, da zmerna količina kofeina spodbuja libido. Bučna semena Bučna semena so eden najboljših virov cinka. Ta v telesu spodbuja nastajanje testosterona, ključnega moškega spolnega hormona. Več ko je tega, večji je libido, zato bi si zlasti moški morali pogosteje privoščiti bučna semena. Čokolada Italijanski strokovnjaki so odkrili, da imajo ženske, ki vsak dan uživajo temno čokolado, močnejši libido od tistih, ki je ne. Čokolada vsebuje feniletilamin, ki stimulira nastajanje dopamina, hormona dobrega počutja, z dobrim razpoloženjem pa naraste tudi spolna želja. Rdeče vino V publikaciji Journal of Sexual Medicine so objavili rezultate študije, ki je dokazala, da so imele ženske, ki so vsak dan popile kozarček rdečega vina, močnejši libido od tistih, ki vina niso uživale. A poudarek je na enem kozarcu. V tolikšni količini snovi v žlahtni kapljici pospešijo krvni pretok, ta pa je boljši tudi v intimnih delih telesa. Muškatni orešček Indijski znanstveniki so dokazali, da ekstrakt muškatnega oreščka spodbuja željo po seksu. Najučinkovitejši je, če je dodan vroči čokoladi. Sladki krompir Vsebuje veliko betakarotena, ki se v telesu pretvori v vitamin A, ta pa ima pomembno vlogo pri nastajanju moških in ženskih spolnih hormonov.