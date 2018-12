Najboljša tehnika za eksplozivne orgazme

Z večkratno prekinitvijo spolne stimulacije tik pred samim vrhuncem je naposled orgazem veliko intenzivnejši in daljši, kot če bi ga dosegli takoj. To tehniko je mogoče uporabiti pri samozadovoljevanju ali spolnem odnosu, v drugem primeru morata seveda partnerja dobro poznati odzive drug drugega. Seksolog Colin Richards meni, da je to odlično tudi za tesnejšo intimnost med partnerjema in erotični užitek, pri čemer je treba poznati nekaj dejstev o odlaganju orgazma. Kakšno je odlašanje z orgazmom pri ženskah? V bistvu gre za stimulacijo vulve vse do trenutka pred orgazmom, nato sledi krajša prekinitev, in ko se telo nekoliko umiri, nadaljevanje stimulacije. Po nekaj zaporednih prekinitvah je vrhunec veliko intenzivnejši in daljši kot sicer. Kako v resnici deluje? Kot pojasnjuje seksolog, je ženski cikel doseganja orgazma sestavljen iz štirih faz: vzburjenje, orgazem, umirjanje in sproščanje. V fazi vzburjenja se poveča napetost v mišicah, pospeši se bitje srce, dihanje postaja vse hitrejše. Krvni pretok po vsem telesu je pospešen, več krvi priteče tudi v genitalije. V telesu se sproščajo hormoni oksitocin, adrenalin in noradrenalin, telo se pripravlja na orgazem. Odlašanje se začne v fazi vzburjenja, ko se telo približuje vrhuncu. Če se partner pravočasno ustavi, telo brez orgazma preide v fazo umirjanja, količina omenjenih hormonov nekoliko pade, a se po kratkem predahu znova vrne na predorgazmično raven. Zakaj zagotavlja takšen užitek? Z vsako prekinjeno stimulacijo se krepi spolna napetost, spolna energija narašča, količina hormonov, ki zagotavljajo orgazem, pa je vse večja in po vsakem nadaljevanju je telo bolj pripravljeno nanj, kar pomeni, da so pogoji za močan, intenziven in dolg spolni vrhunec, izpolnjeni.