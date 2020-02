Na prvem zmenku brez teh vprašanj

Nekatere teme so na prvem zmenku prepovedane. To že veste, zato ne načenjate pogovora o denarju, politiki in veri. A obstajajo tudi vprašanja, ki jih na njem ne bi smeli zastavljati. Kako se razumeš s starši? Osebna vprašanja so ključna za spoznavanje osebe, a nekatera od njih so na prvem zmenku neumestna. Tudi vprašanja, ki so povezana z odnosom s starši. Vsi nimajo dobrega in o tem nočejo razpredati tedaj, ko se osebi komaj spoznavata. Zakaj sta se razšla z bivšim (bivšo)? Razhodi so pogosto zapleteni in zadevajo samo osebi, ki sta bili v partnerski zvezi. Seveda bo nekoč beseda nanesla na razloge za ljubezenske polomije, a prvi zmenek ni primeren za takšne debate. Te praviloma vzbudijo nelagodje in negativne vibracije, s tem pa se zmanjšajo možnosti za naslednji zmenek. Kako lahko opravljaš takšno delo? Vsa vprašanja, ki obsojajo drugo stran (početje, delo, hobije, način življenja, kraj bivanja ipd.), izražajo neodobravanje in negativnost, zato niso primerna za prvi zmenek, izogibati bi se jim morali tudi, če se bo ta razvil v kaj več. Vedno uporabljaš toliko ličil? Komentarji glede videza so dovoljeni le, če gre za komplimente. Če ni ničesar, kar bi lahko pohvalili, potem molčite. Razmišljaš o resni zvezi? Pogovor, do katerega mora nekoč nedvomno priti. A prvi zmenek ni priložnost zanj. Ljudje na njem komaj tipajo možnosti in je samo priložnost za spoznavanje, če ga boste zastavili že ob prvem srečanju, boste ustvarili pritisk, zaradi katerega naslednjega po vsej verjetnosti ne bo.