Moški: Takšne ženske ne bi povabili na drugi zmenek

Moški in ženske imajo na prvem zmenku seveda nekatera pričakovanja. In ta niso vedno izpolnjena, kar pomeni, da drugega srečanja ne bo. Kaj moške odvrne od namere po naslednjem zmenku? Dolgočasna ženska. Kaj je zanjo značilno? Preresna je Kot so ugotovili na reddit.com, je za moške dolgočasna ženska, ki se ne nasmeji njihovim šalam in se ne potrudi, da bi na njegov obraz priklicala vsaj bežen nasmeh. Neduhovitost je prvo opozorilo, da ni preveč zanimiva. Ne zna se pogovarjati V anketi sodelujoči moški so prav tako povedali, da je v njihovih očeh dolgočasna ženska, ki od osebe na drugi strani pričakuje, da jo bo zabavala, sama pa ne zmore sproščeno klepetati in pripovedovati zanimivih zgodb. Opravljanje v tem primeru ne šteje kot plus. Nima ciljev Oni hitro obrnejo hrbet ženskam, ki nimajo nikakršnih ciljev in ambicij, živijo z danes na jutri in v življenju, delu in konjičkih ne vidijo pravega smisla. Čarobne besede: skupni interesi Kaj pa je za moške privlačno? Skupni interesi. Pa naj gre za hobije, glasbo, šport, delo ali kar koli drugega, kar je v njihovih očeh pomembna sestavina življenja. Če se na kateri koli od teh točk ujameta, so vsaj prvi obeti spodbudni.