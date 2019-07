Moški, po seksu obvezno storite to

Kaj storite po seksu? Najbrž se prepustite prijetnemu dremežu, a kot opozarja John Zampella s centra za moško zdravje iz New Yorka, bi pred tem morali poskrbeti za čistočo svojega junaka. Pomemben korak »Higiena spolnega organa po intimnem odnosu je pomembna. Med penetracijo se namreč iz telesa moškega in ženske izločajo tekočine, s katerimi prihaja v stik, nanj se prilepijo kožne celice, na njem ostanejo sledovi lubrikanta in bakterije vaginalne sluznice, ki lahko razdražijo občutljivo kožo na moškem spolovilu. Zlasti je higiena na mestu po analnem odnosu, saj se v anusu nahajajo bakterije, ki povečujejo tveganje za okužbe in vnetja, nedolžen pa ni niti oralni seks, kajti slina vsebuje encime, ki razkrajajo hrano in lahko dražijo kožo na intimnem organu. Vse to pa so razlogi, da bi mu po akciji morali nameniti nekaj pozornosti in ga pripraviti na naslednjo uporabo,« svetuje strokovnjak, ki ob tem opozarja, da uporaba vlažnih robčkov ni dovolj, saj ti ne zmorejo očistiti vsega, kar po seksu ostane na površini penisa. Najprej pod prho Temeljito higieno zagotavlja le prha z mlačno vodo, ki bi morala biti zaključni ritual vsakega spolnega akta. »Blago milo je dobrodošlo, vendar naj ne vsebuje agresivnih snovi in močnih dišav, ki lahko razdražijo kožo. Priporočljiva je tudi mala potreba, ki pripomore k čiščenju sečnega kanala. Odveč ni niti uporaba nežnega losjona, ki navlaži kožo na področju genitalij,« svetuje Zampella in dodaja, da gre za preprost, a v skrbi za intimno zdravje pomemben korak, ki ga noben moški ne bi smel zanemarjati.