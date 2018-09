Moška točka G obstaja, tako pa jo lahko stimulirate

Dejstvo je, da imajo tudi moški G-točko. To je prostata, ki se nahaja med mehurjem in penisom. Kot opažajo seksologi, je vse več takih, ki podirajo tabuje in si upajo tudi s tega vidika premikati meje. Temu v prid govori dejstvo, da v zadnjem času narašča prodaja spolnih igračk, ki so namenjene draženju tega dela telesa. Najpogosteje so kupci moški, starejši od 45 let. Kako pa dragemu s stimulacijo tega dela telesa pričarati nepozabne užitke? Pripravite ga Pri masaži prostate je ključna higiena rok. Bodite pozorni, da bodo te čiste in nohti postriženi. Anus ne premore naravne sposobnosti vlaženja, zato si pomagajte z lubrikantom. Nanesite ga na prste in se podajte naprej po poti. Počasi in previdno Le tako se bo lahko povsem sprostil in vam dovolil razvajati najbolj skrite kotičke telesa. Najprej se z masažo posvetite zunanjosti anusa, ne pozabite na predel med analno odprtino in penisom. Z razvajanjem tega dela telesa dosezite stopnjo sproščenosti, ki bo dopuščala, da vstopite v njegovo telo. Raziskujte notranjost Če se bo masaža zunanjosti anusa izkazala za uspešno, sledi masaža prostate. Gre za občutljiv korak, zato bodite nežni in pozorni. Spočetka bo dovolj en prst, počasi ga pomikajte proti njegovemu trebuhu. Spremljajte njegove odzive in opazujte, ali mu vaše dejanje odgovarja ali morda ne. Uporabite igračke Na voljo so masažne igračke, namenjene prav razvajanju prostate. Uporabite katero od njih. Začnite z manjšimi modeli in mu z njimi pričarajte nove užitke. Ko jih bo spoznal in dojel, kako prijetne so njihove posledice, lahko obogatita zbirko igračk in odkrivata vedno nove dimenzije spolnosti. Prav premikanje meja je tisto, česar med rjuhami ni nikoli preveč.