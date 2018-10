Morda ste alergični na seks

Tako kot velja za vse druge alergije gre tudi pri spolnih za pretiran odziv imunskega sistema na različne dražljaje, s katerimi organizem prihaja v stik. Res pa je, da je pri omenjenih težje prepoznati sprožilce ter jih diagnosticirati, saj je simptome, kot so pospešeno dihanje, občutnejše znojenje in hitro bitje srca, velikokrat mogoče pripisati sami spolni aktivnost. Težava nastane, kadar se teh alergij ne zdravi, saj se lahko odziv telesa sčasoma okrepi, piše Daily Mail.



Klinična seksologinja Lindsey Doe sicer pojasnjuje, da se spolne alergije običajno kažejo kot srbenje, osip in rdeča koža okoli vagine, oteženo dihanje, tiščanje v prsih, v ekstremnih primerih pa tudi kot bruhanje in celo nezavest. Ob tem niza sedem znakov tovrstne alergije. Pekoči in srbeči občutek po seksu Če se po spolnem odnosu z novim partnerjem pojavijo pekoča in srbeča koža, zatekanje na področju vagine, tiščanje v prsih, težko dihanje, vrtoglavica in bruhanje, ste lahko alergični na njegovo semensko tekočino.



»V spermi prisotne beljakovine lahko izzovejo buren odziv telesa. Alergija na semensko tekočino sicer ni pogosta, domneva se, da je ta prisotna pri približno 20.000 do 40.000 žensk po vsem svetu,« pojasnjuje Doejeva. Težava pri tem je, da gre za progresivno alergijo in so njeni simptomi sčasoma vse izrazitejši ter hujši. Po orgazmu vam je slabo Včasih se pri moških, ki trpijo za poorgazmičnim sindromom (POIS), po spolnem vrhuncu pojavijo simptomi, ki nekoliko spominjajo na gripo: izcedek iz nosa, srbeče oči, boleče grlo, bolečine v mišicah, izčrpanost in podobno.



»Znanstveniki, ki se ukvarjajo s to motnjo, sicer niso složni, večina pa je prepričanih, da gre za alergijo na lastno spermo. Zdravila za omenjeni sindrom še ni, je pa sama bolezen zelo redka in je bilo do zdaj dokumentiranih po vsem svetu 50 primerov,« razlaga seksologinja. Pekoča in srbeča koža po uporabi kondoma Ena od sestavin lateksa je sok rastline Hevea brasiliensis, ki pri približno šestih odstotkih svetovne populacije izzove buren odziv telesa.



»Najpogosteje se ta kaže v obliki vaginalnega draženja, pekočega občutka in srbenja kože. Če se ti znaki pojavijo po vsakem odnosu, pri katerem uporabljate kondom iz lateksa (približno po enem do štirih dneh), sicer pa jih ne opažate, gre nedvomno za omenjeno alergijo,« pojasnjuje Jonathon Schaffir, ginekolog z univerze Ohio.



»Sicer pa je lahko vzrok za alergijo tudi kazein, snov, ki se prav tako uporablja pri izdelavi kondomov. Vsekakor pa je treba odkriti njen pravi izvor ter se alergenom izogibati,« dodaja Doejeva. Neprijeten občutek po uporabi lubrikanta Lubrikanti z raznimi vonji, okusi in tisti, ki na koži zagotavljajo občutek topline, vsebujejo različne dodatke, ki lahko izzovejo alergijske odzive telesa. »Najpogosteje gre za benzokain in lidokain, za stimulans vzburjenja L arginin ter konzervanse nitrozamin in nonoxyl-9,« pojasnjuje seksologinja. Tudi glicerin lahko izzove alergijsko reakcijo. Ali težava tiči v lubrikantu, boste najlažje ugotovili tako, da ga prenehate uporabljati in spremljate prisotnost oziroma odsotnost simptomov,« meni strokovnjakinja. Alergija ob zamenjavi zaščite »Mogoče je, da se alergija pojavi ob spremembi načina kontracepcije oziroma ob prehodu na oralno kontracepcijo. Ne gre za alergijo na v njej prisotne hormone, temveč na druge sestavine, ki so dodane tabletkam,« pojasnjuje Kirtley Parker Jones, ginekologinja z univerze Utah. Pri nekaterih alergijo izzovejo barvila, etilen-vinilacetat in barijev sulfat, ki so dodana nekaterim tabletkam. Alergija zaradi predpriprav na seks Kot opozarja seksologinja, včasih odziv telesa, ki se pojavi po seksu, ni neposredno povezan s samim spolnim odnosom, temveč s predpripravami nanj. Bodite pozorni na hrano, ki jo pred njim uživate, in opazujte, ob katerih jedeh se alergija po seksu pojavi in kdaj je ni. Morda gre tudi za alergijo na mila, losjone, masažno olje, na dezodorant ali druge pripomočke, ki jih uporabljate. Vsi ti so lahko krivi za neprijetne občutke. Bolečina ali osip kot posledica travme V nekaterih primerih so neprijetni občutki in bolečina fiziološki odgovor telesa na globlje psihološke travme. »Ti se lahko pojavijo v zvezi, kjer je prisotno zapostavljanje, lahko gre za sramežljivost, pomanjkanje zaupanja, vse to se lahko kaže z osipom, ki sicer spremlja alergije. Tega nikar ne ignorirajte, sam vam odpornost sporoča, da nekaj ni v najlepšem redu,« pojasnjuje Lindsey Doe.