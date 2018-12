Ločila sta se zaradi telenovel

Nešteto je razlogov, ki pare napeljejo k ločitvi. Med njimi so na prvih mestih denarne težave, prešuštvo, pomanjkanje strasti in neujemanje v značajih. A ti še zdaleč niso edini. Poglejte 10 res nenavadnih. Alergija na soprogo Obstaja alergija na cvetni prah, pršice, na hrano, na materiale, zdi pa se, da do alergijskega odziva telesa lahko pripelje tudi žena. Primer je res osamljen, a v ZDA je neki moški kot vzrok za ločitev navedel alergijo na življenjsko sopotnico. Sodišče te utemeljitve ni sprejelo. Predober soprog Primer prihaja iz Egipta, kjer je prebivalka tamkajšnjega glavnega mesta kot razlog za ločitev navedla dejstvo, da je njen soprog preveč predan in predober do nje. Na sodišču je poudarila, da se je po poroki zelo spremenil. Izboljšal bi rekla večina, njo pa je to, da je prenehal kaditi in ostajati zvečer doma, motilo. Zaradi njegovega uslužnega obnašanja je postala nesrečna in depresivna. V resnici sta se, ko so vsi poskusi sprave padli v vodo, tudi razšla. Odvisnost od telenovel Obstaja primer, ko je soprogu prekipelo zaradi dejstva, da je njegova soproga cele dneve gledala takšne in drugačne telenovele in zato zanemarila hišna opravila, njega in otroke. To se mu je zdelo povsem upravičen razlog za ločitev. Lenoba »Ne ljubi se mi več biti poročen.« Verjeli ali ne, tako je nekdo skušal prepričati sodnika, naj ugodi njegovi zahtevi po razvezi. Kot je utemeljil, je imel dovolj prilagajanja soprogi. Obsedenost s čiščenjem To pa je druga skrajnost. Nemki je bilo po 15 letih dovolj soprogove obsesije s čistočo doma, čeprav je čistila in krpo uporabljal sam. Skrb za potepuške pse Neka Romunka je imela dovolj moževe skrbi za potepuške pse, saj je za hrano zanje zapravil veliko denarja. Zaradi njegovega pasjeljubstva sta se ločila po 20 letih zakona. Posnemanje prijateljev »Ločili so se vsi moji prijatelji,« je dejal neki Američan. Povedal je, da zaradi tega ne vidi smisla vztrajati v zakonu, saj jima je s soprogo zmanjkalo parov, s katerimi bi lahko preživljala prosti čas. Preglasno uživanje v hrani Partnerjevo preglasno žvečenje hrane je očitno lahko razlog za končanje zakona. Njo je njegovo žvečenje motilo, njega pa ne, zato sta podpisala ločitvene papirje. Ledeno kraljestvo Film Ledeno kraljestvo je bil uspešnica, a obstaja soproga, ki je bila z njim obsedena in ni mogla razumeti, da njenemu soprogu ni všeč. Menila je, da z njim nekaj ni v redu in da ni dober človek. Ali ji je na sodišču s tem argumentom uspelo iztržiti ločitev, ni znano. Neosvežen status na facebooku V resnici ima to spletno omrežje pogosto prste vmes pri ločitvah. Po podatkih je krivo za kar 20 odstotkov razvez. Obstaja denimo par, ki se je razšel, ker on še nekaj mesecev po poroki svojega statusa iz 'v razmerju' ni spremenil v 'poročen'.