Lezbijke svetujejo: Dame, tako boste v seksu resnično uživale  

V časopisu The Journal of Sexual Medicine objavljena raziskava je razkrila, da lezbijke orgazme doživljajo veliko pogosteje od heteroseksualno usmerjenih žensk. Druga, od prve neodvisna študija, povzeta v časopisu Archives of Sexual Behavior, pa je prišla do zaključka, da se ženske v heteroseksualnih zvezah v povprečju ljubijo 15-krat, medtem ko istospolne ženske to počnejo približno desetkrat mesečno.



Redkejšim spolnim odnosom navkljub zadnje okušajo več spolnih viškov, torej bi lahko rekli, da lažje doživijo orgazem in so deležne boljšega seksa. Zaradi vseh teh prednosti je pametno upoštevati njihove nasvete, kako do boljše spolne izkušnje. Ne obremenjujte se z orgazmom Ne razmišljajte o tem, kakšen je vaš cilj, pomembno je, da ste med potjo do njega sproščeni in se povsem prepustite občutkom. Obremenjevanje s tem, ali boste, kako boste in kdaj boste doživeli orgazem, je pri doživljanju vrhunca najvišja ovira. Osredotočite se na dojke Seksu se čim večkrat predajajte v položajih, kjer glavno vlogo igrajo dojke oziroma jih lahko on ali vi sami izdatno stimulirate. Igrajta se z bradavičkami, s celimi dojkami, naj jih on boža, grizlja, skratka namenita jim dovolj pozornosti, saj so izjemno močna erogena cona. Nikoli ne pozabite na klitoris Stimulacija klitorisa je tista, ki vodi do orgazma. Večina žensk zgolj s penetracijo spolnega vrhunca ne doseže, zato tu glavno vlogo igra ščegetavček. Naj ga razvaja on, dražite ga sami, izbirajta poze, v katerih pride do stimulacije tega organa, kajti on je vaš največji zaveznik pri doseganju izjemne spolne izkušnje. Ob zadregah se nasmejte Seks včasih vodi v malo nenavadne, tudi smešne, komične situacije, a zadrega ob njih je odveč. Raje se tedaj, ko se pripetijo, skupaj nasmejta. Povejte, česa si želite Nihče ne more vedeti, česa si želite in kaj pričakujete. Na vas je, da dragemu to odkrito poveste. Da mu pojasnite, kaj vam je všeč in kaj vam ni. Komunikacija je temelj vsakega dobrega razmerja in nepogrešljiva pri iskanju spolne potešitve. Pred njo, med njo in po njej. Osredotočite se na partnerja Ne glede na to, ali ste v resni zvezi ali gre za seks za eno noč, nikoli ne pozabite na partnerja in njegove občutke. Spremljajte odzive njegovega telesa, glejte ga v oči, poslušajte, opazujte, skratka bodite prisotni z vsemi čutili. Uporabljajte umazane besede Znova smo pri komunikaciji, ki je lahko malo bolj začinjena ter priložnosti primerna. Umazane besede so odlična popestritev spolnega akta. Z njimi lahko provokativno poveste, česa si želite, in počutili se boste samozavestnejši in seksapilnejši. Prav taki pa boste tudi v njegovih očeh. Eksperimentirajte Z igračkami, s pozami, z lokacijami, nešteto je možnosti, ki jih še nista okusila, a jih lahko popeljeta v vajino spalnico. Seveda se pred tem pogovorita, kaj bi kdo rad od vaju vključil v spolno rutino, poiščita skupni jezik in uživajta. Novosti so vedno dobrodošle.