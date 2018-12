Leta, ko ženske okušajo najboljši seks

Tudi sami menite, da je seks najboljši v dvajsetih? Torej se tako kot večina motite. Kot so dokazale raziskave, se najboljše spolnosti lahko veselite kasneje v življenju. Nedvoumni odgovori Pred kratkim so na spletni platformi Happify uporabnicam zastavili preprosto, a pomembno vprašanje: kdaj je seks najboljši? Dobljeni rezultati vas bodo najbrž presenetili: kot so povedale sodelujoče, stare med 50 in 60 leti, je bil najboljši, ko so imele v povprečju 46 let. In še en pomemben podatek: več kot polovica sodelujočih je povedala, da je bil seks najboljši s tistim, s katerim so bile v dolgi zvezi. Več pozitivnih posledic Zato previdno pri izbiri življenjskega sopotnika, zlasti če se bližate 46. letu. In izkoristite vse prednosti, ki jih ta kombinacija ponuja: seks bo boljši, zato bosta večkrat skočila med rjuhe, kar pomeni, da bosta v razmerju in na sploh srečnejša (najsrečnejši so pari, ki seksajo vsaj enkrat na teden), dlje bosta živela, skratka, življenje bo lepo. V postelji in zunaj nje.