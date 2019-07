Le takšnemu moškemu podarite srce

Nikar v zvezo ne vstopajte z nekom, ki mu je vseeno za vašo srečo ter vas ne spoštuje, kar jasno kaže s svojim obnašanjem. Dokler se v vašem življenju ne pojavi moški s pravimi lastnostmi, raje ostanite samski. Kako pa se obnaša nekdo, ki mu je vredno podariti srce? Ne sramuje se vas Ni v zadregi, ko v mestu srečata njegove prijatelje, ob vsaki priložnosti vas prime za roko ter v družbi vseh, ki mu veliko pomenijo, z dejanji in besedami dokazuje, da ste zanj neprecenljivi. Ne želi vas spreminjati Zanj ste najlepši in najboljši takšni, kot ste, zato nikoli niti namigne ne, da bi morali zanj spreminjati videz ali obnašanje. Zagotavlja vam varnost Nekdo, ob katerem se ne počutite varno in povsem sprejeto, si ne zasluži vaše pozornosti. Tisti pa, na katerega se vedno lahko zanesete, vam je vselej pripravljen pomagati in vas podpirati, z vami ne manipulira in ne igra čustvenih igric, je moški, ki ga je vredno obdržati v življenju. Zanj ste vedno prvi Zgodi se, da mu kaj kdaj prekriža načrte in za vas nima časa, a če se trudi, da bi z vami preživel kar največ trenutkov in vas postavlja na prvo mesto, ste lahko prepričani, da imate v njegovem srcu in življenju posebno mesto in si to v vašem zasluži tudi on.