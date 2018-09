Lastnosti najboljših ljubimcev

V publikaciji The British Journal of Psychology so objavili izsledke študije, zaradi katere so strokovnjaki zaključili, da premorejo tisti, ki se lahko pohvalijo s kakovostnim spolnim življenjem, dve lastnosti. Povezava V njej je sodelovalo 192 samskih žensk in 105 samskih moških. Sodelujoči so morali odgovarjati na niz testov z namenom, da bi izvajalci našli morebitno povezavo med altruizmom (nesebični pomoči) in uspehom v ljubezni, natančneje v zvezah in spolnem življenju. Poplačana dobrota Po analizi odgovorov se je izkazalo, da imajo nesebični posamezniki najbogatejše spolno življenje, natančneje, da so pogosteje kot sebični deležni seksa ter so hkrati najbolj zadovoljni s spolnostjo. Pri moških to vključuje tudi večje število kandidatk za neobvezen seks, kar je nedvomno še en dokaz, da je dobrota vedno poplačana. Nič novega Da sta dobrota in nesebičnost tudi v spolnem smislu nedvomno privlačni lastnosti, priča že prazgodovina. V času lovstva in nabiralništva so bili lovci, ki so plen nesebično delili s plemenom, najbolj zaželeni življenjski partnerji.